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大華超市 多款人氣月餅禮盒 熱鬧上架

【洛杉磯訊】
大華超市各家品牌月餅
大華超市各家品牌月餅

月圓人團圓，每逢中秋會想提上一盒月餅，與親朋好友一同分享。市面上有百種不同的月餅禮盒， 哪一款適合做為餽贈禮；或自家應景讓一餅解鄉愁？大華超市為熱鬧上架的人氣月餅 (見圖)，從老品牌的主打口味到經典款式， 為消費者做出分析。

說到台式糕餅點心， 大華超市表示，不少人會聯想到「義美」，實際品嚐過義美月餅後，那層層香酥的餅皮下， 包覆著香濃醇厚的蛋黃，入口後滿溢著濃郁奶香，口感飽滿實在，不愧為經典老牌的精緻名點。因疫情而好久沒能探望家人，不妨帶上一盒傳承家鄉古早味的義美月餅。

由港星加持的「美心」冰皮月餅，也是不少來自香港消費者的選擇；它陪伴著大家童年生活中的經典港片， 腦海中總是浮現出天王天后們代言的月餅廣告，彷彿就是團圓的代名詞，總感覺提上一盒美心月餅，就滿足童年追星的夢想。無論是經典的雙蛋黃白蓮蓉；或是創新的流心系列美心冰皮月餅，內餡冰涼軟糯的口感，均散發著層層美味。

保有百年傳承的好味道「 陶陶居」月餅，則是孝敬長輩及各種場合的好選擇。陶陶居紫薯月餅，口感軟糯，是每個螞蟻人(嗜甜者) 心頭好。「 陶陶居」月餅包裝精美大方， 小夫妻拜見公婆很多就靠這一款。 建議懼甜者，吃月餅時要泡上一壺好茶細細品嚐, 「陶陶居」不愧為來自老牌的廣州茶樓，名點配香茗， 彷彿穿越古今， 風華再現。

提到廣式月餅，大華推介風行香港70年，擁有好口碑的「榮華月餅」，凡雙黃白蓮蓉、豆沙雙黃、五仁鹹蛋黃，均為榮華的經典招牌。榮華廣式月餅個個尺寸飽滿，份量大，餡料實在，各種果仁粒粒分明，真材好實料。

人在異鄉打拼，卻心心念念家鄉月餅的美味，可前往大華超市各門市店選購；或下載大華手機APP、或上大華官網99ranch.com，都能輕鬆選購心儀體面的中秋佳節禮盒。

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