全民保險談 遺產信託規劃的錯誤認知

家庭設置信託，除了能避免未來高昂且耗時的法院遺產認證過程，更能進一步達到免遺產稅、將資產傳承給後代的好處。但是在設置信託時，很多人會被不對稱的訊息或不專業的律師誤導，造成更大的損失。以下是十個最常見的錯誤認知，「全民保險 」表示，多一分了解才能避免誤踩雷區。

一）我還年輕沒什麼資產，需要做遺產規劃嗎？在美國只要遺產超過$166,250或有房地產 ，不論房產價值多少，都需要法庭認證，受益人才能繼承遺產。法庭認證期間，所有資產都不能使用。二）我已經有設立遺囑，不需要做信託吧？即使有遺囑，仍須過世後經法庭認證後才能生效。假設有設立信託，則不需經法庭認證。

三）放入信託的資產，自己再也無權使用？信託可分為兩種：可撤銷信託與不可撤銷信託。可撤銷更改的信託由自己設立、管理，生前是受益人，身故後再根據信託內容更改管理人跟受益人。不可撤銷信託，設托人不可以是管理人或受益人，信託中的資產與自己切割，沒有控制權也不可以更改。四）設立信託費用及每年需支付高管理費？可撤銷的生前信託為一次性費用，由自己管理，沒有年費。不可撤銷信託將來沒有遺產稅，管理人必須是美國公民 或美國公司。若透過專業公司管理則每年會收管理費。

五）債權人可追討信託內資產？生前信託中的資產等於自己的資產，可被債權人追討。不可撤銷信託中的資產已經與設託人切割，因此債權人不可追討。六）外國資產也能受信託保護？美國的信託只能保護美國的資產，不管在哪一州。七）人壽保險放入信託內，不會計算在遺產稅內？人壽保險理賠金屬於個人財產，會計算到遺產內。人壽保險放在不可撤銷信託中，不需要繳遺產稅跟所得稅。

八）房產登記加上孩子，孩子能直接繼承房產？孩子的名字加在房產上，將來可直接繼承。但萬一孩子被告，房產會被孩子的債權人追討，萬一孩子離婚，離婚配偶也有權分房產，此外還影響增值稅計算。不建議房產加上孩子的名字。九）信託設好了，以後美國遺產免稅額調整，跟我一點都沒關係？遺產稅是以當事人過世時當年度的遺產免稅額度來計算。設置了信託無法鎖住遺產免稅額度。十）信託設好後就不用在理它？建議每5-10年可以重新檢查你的信託。

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