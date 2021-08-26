美國科技學院 28日免費試聽

美國 科技學院1997年創辦CAC會計認證課程，網絡課視頻課全部開通，中文授課、中英文課本、中英文考試，28日（星期六）上午11時免費試聽。

科技發達時代，就業 或經營事業，必須掌握好會計報表，隨時調整收支，獲取最大利益。取得會計認證，查看報表不求人。該學院白天班、晚上班及週末新班陸續開課中。

疫情中有許多人失去工作，不知何去何從，或是想利用居家上班時多充實自己，為將來多儲備就業或升職能力。美國科技學院提供政府承認的會計認證執照課程，講師授課以中文解說，學生不需要擔心自己英文程度不夠好會聽不懂、跟不上課程進度。

學生可以有三種學習模式 ：1. 校內課程網路直播 、2. 全天候網上講課視頻 、3. 校內網上課後輔導。並有三門必修課程及兩門選修課程。

會計證考試以中英對照考試，考試範圍包括：1. 新帳戶設置 2. 會計與簿記日常記錄 3. 現金賬 4. 應付賬 5. 應收款 6. 總帳 (General Ledger)7. 調賬 8. 銀行對賬 9. 歲末結賬 10. 員工薪資 11. 銷售稅/使用稅 12. 公司所得稅 13. 財務試算表 14. 財務報表與分析 15. 資產折舊方法 16. 庫存管理 17. 政府規例與表格 。

美國科技學院地址10303 Garvey Ave., El Monte, CA ，電話 626-579-2813，微信 號 A6267580340。