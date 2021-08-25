BMW電動車電池 獲3607萬元融資

寶馬公司(BMW)的一個以遠程電動汽車 電池開發為中心的項目，獲得了來自產業界和英國 政府的2620萬英鎊(合3607萬美元)聯合資助。

這個位於牛津的項目被稱為BMW-UK-BEV，是通過先進推進中心合作研究和發展競賽，獲得資助的四個項目之一。據稱，寶馬的項目重點是一款電動汽車電池，「以匹敵內燃機的續航里程」。它將着眼於「開發寶馬集團最大的電池組，以具有競爭力的成本提供卓越的性能。」

隨着英國計畫到2030年停止銷售新的柴油和汽油汽車和貨車，推出能夠提高電動汽車行駛距離的技術將是至關重要的。除此之外，這將有助於挑戰人們對「里程焦慮range anxiety」的看法，即電動汽車無法進行長途旅行而不耗盡電量或陷入困境。

除了寶馬之外，其他獲得資助的成功項目(總計9170萬英鎊)包括布魯內爾(Brunel)，該項目正在研究氫燃料內燃機Celeritas，涉及超快充電電池的開發。它們將解決里程焦慮和成本問題，這些問題可能成為人們轉向電動汽車的障礙。它們還為如何實現公共交通和貨物流動的脫碳挑戰，提供了潛在的解決方案。（李梓瑞譯）