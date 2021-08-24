符合條件可申請 低費家居網絡優惠

加州州眾議員Phillip Chen

聯邦通訊委員會(FCC)開始了一項暫時的計劃，以幫助符合條件的家庭在Covid-19疫情 期間，支付家居網絡服務的費用，附合條件的限時優惠家居網絡，每月由免費至23元不等。

代表第55選區的加州 州眾議員 陳立德(Phillip Chen)表示推薦這個可負擔得起的優惠計劃，凡符合「低費家居網絡」優惠計劃條件的家庭，每月有最高75元折扣，雖然是低價家居網絡，但現在速度更快。此計劃的宗旨在幫助更多有需要的人獲得家居網絡，以進行線上學習、在家工作、職業培訓、醫療保健、及與你的生活圈子和社區中的人們進行互動。

如你住在沒有網絡的家裡；如你有家居網絡它太慢且太昂貴；都可查看這個緊急寬頻福利(EBB)，包括高達每月50元的網絡服務和設備租賃折扣。借助EBB你現在可獲得更快及更好的低價家居網絡服務。如果你家中的某家庭成員，符合以下條件之一，則有資格獲得低價家居網絡服務。如 (1)「 生命線」用戶或現有可負擔得起的家庭網絡優惠用戶。(2)孩子參與全國學校午餐計劃 (NSLP) 。(3)CalFresh(食品券)或補充營養援助計劃(SNAP)的受惠者。(4)加州醫療補助計劃(Medi-Cal)、或社會安全生活補助金(SSI)的受惠者。(5)領取培爾助學金(Pell Grant)的學生。

可查看你或你的社區，是否符合資格並提交申請。如有相關問題，可上網https://www.internetforallnow.org/applytoday申請，或電中文專線626-230-1583找林小姐協助申請。而此計劃的網絡服務，將拫據家庭的所在地區，將由Spectrum、Human I T、Access、Frontier 或Comcast等網絡供應商其中之一家提供。