打疫苗保護自己也保護他人為求一切恢復安全 你有理由一起行動

打疫苗 不只保護自己也保護別人，更可放心出門與親友團聚，近來學生也開始返回校園，為了讓他們能夠好好學習，讓商家能夠再重新起步，為了華裔社區當今必須團結，為求一切回復安全，加州 已經有2000多萬人接種疫苗，你更有理由一起行動。

日前洛杉磯 市議會也以13比零票通過一項法規，要求進入洛杉磯市轄區的室内公共場所，包括餐館、酒吧、健身房、音樂廳、電影院、劇院甚至零售店等場所的民眾，要出示至少已部分接種疫苗的證明。

洛杉磯市議會表示，要求出示疫苗證明並不是刁難任何人獲得生活必需品、食物、藥品或參與社交活動，但選擇不接種疫苗，在某種程度上來說是對周邊人不負責的決定。

美國新一波疫情因為delta變種病毒又起，至目前為止，洛杉磯縣約1000萬人口中，完全接種疫苗者約53%，至少打完一劑者約61%。換言之，洛縣仍有39%人，即390萬人完全曝露在病毒威脅下。

據洛杉磯縣公共衛生局，過去一周平均每天報告的病例超過3000例，隨著檢測增加，預計未來幾周病例數會增加。

美國至今已有3580萬人感染新冠、61.6萬人死於新冠，是全球的超級重災區，但疫苗供應量也最充足。加州公衛人員到低注射率社區登門拜訪，廣設注射站宣傳和免費施打，還祭出鉅額樂透抽獎，以及注射就發獎金，但總是有一批人不願打疫苗。

Delta現在在全國蔓延，其傳播性更强。洛縣數據顯示，絕大多數因新冠住院的人是沒有接種疫苗。感染率顯示，未接種疫苗的人感染新冠的可能性幾乎是接種過的人的四倍；未接種疫苗者的病例率為每10萬人243例，而完全接種疫苗者的病例率為每10萬人66例。而且接種疫苗的人住院的可能性，比未接種疫苗或部分接種疫苗的人低了14倍。

CDC數據顯示，已接種輝瑞和莫德納疫苗的人群中90%已完成兩針，第二針接種後兩周後就可以完全發揮其有效性，有效性至少達到90%，可以保護接種群體免受重大疾病侵擾，包括具有高度傳染性的Delta病毒。但疫苗必須完全接種，否則難以達到最大的抵禦能力，現在全國的疫苗非常充足，在接種第一針之後一定要完成第二針。哪怕已錯過了時間，還是要接種，永遠不會晚。

目前加州多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等，都有提供該服務。 洛縣在全縣不同地點、不同時間段包括周末和晚上，向在洛縣居住、工作的任何12歲及以上的人提供疫苗接種服務。同時，預計在9月中下旬開始，已完成疫苗接種8個月的民眾可接種第三劑補強針。

洛杉磯縣的許多疫苗接種點（walk in sites），無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，可登入世界新聞網點擊「WJ疫苗諮詢站」網頁，查閱「加州這些接種點，無需預約可打疫苗」的新聞，直接點擊文章內的網址https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢，或電 1-833-422-4255預約接種疫苗，如有任何關於疫苗的疑問，可上網瀏覽VaccinateALL58.com/Chinese。所有年滿12 歲已接種疫苗的加州人均符合資格，了解詳情可瀏覽COVID19.CA.GOV。

「WJ疫苗諮詢站」是由世界日報設立、加州公共衛生局(California Department of Public Health) 特別贊助的諮詢站，民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、最上方的「疫苗」欄目，點擊即可進入諮詢站網頁。