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現代Santa Cruz 集結跨界車/休旅車/皮卡優點

【洛杉磯訊】
新世代運動跨界車Santa Cruz。（吳鴻鈞攝）
新世代運動跨界車Santa Cruz。（吳鴻鈞攝）

現代汽車Hyundai Motor USA)全新Santa Cruz SAV (Sport Adventure Vehicle)，在跨界 SUV、皮卡另闢新局面，成為一輛兼具實用、外觀、動力表現的新車款，開創汽車的新篇章。

現代汽車市埸行銷官Angela Zepeda表示，Santa Cruz在加州設計，延用第四代Tucson平台，特徵是超方便的多用途車後載貨平台、標配強化防刮塑料的車後載貨空間，可調載貨車門及五個上車踩點，方便上下車。更特別的是載貨底盤可向上打開，有可排水儲物空間也可做冰桶使用，拉開底塞就可排洩溶化冰水。這些在其他廠牌不是沒有就是需要額外加價。另可選配加車後貨艙蓋，把後貨艙變成大行李箱，還有拉帶方便開門。

該車設計師Brad Arnold介紹，車頭延用現代汽車新視覺標誌的鑽石陣列車頭設計，而當車燈關閉的時候，頭燈就會隱藏在車頭的菱格裝飾之中。車側佐以深刻的肌理線條，勾勒出它不平凡的車型定位，且尾燈上刻有「Designed in California」字樣，強調濃濃的屬地主義。

現代汽車產品經理Melvyn Bautista表示，Santa Cruz集結了跨界車、休旅車皮卡優點，具備的HTRAC全輪驅動能力，擁有越野、娛樂、工作等特性於一身。針對年輕族群上市下海的休閒運動生活，在都市生活也新潮舒適。

Santa Cruz包括導入雙10吋數位儀表與中控台螢幕，提供無線連接的蘋果CarPlay、Android Auto。選配BOSE高級音響，Hyundai Digital Key ，USB插槽，後座椅底下還增設額外的儲藏空間，在現今治安不佳有了安全儲物空間。配備最新的現代汽車SmartSense主動式安全系統，包括前方碰撞預警系統、後方交通警示系統、盲點偵測輔助系統、車道維持輔助系統、智能定速巡航功能、高速公路駕駛輔助系統、駕駛疲勞警示系統、乘員安全輔助系統、環景顯示系統、盲區圖像監測系統等。

動力方面提供2.5升GDi直列四缸自然進氣引擎，搭配八速自排變速箱，最大190馬力，具3,500磅的拖曳能力。另一種搭載2.5升T-GDi渦輪增壓四缸引擎，搭配八速濕式DCT雙離合器變速箱，最大275馬力，有5,000磅的拖曳能力 。全新現代Santa Cruz將於阿拉巴馬州廠開始生廠，預計在今年夏季正式於北美市場販售，售價自$24000至$41000，目前Hyundai USA已於官網提供了預訂服務。

汽車 Hyundai 阿拉巴馬州

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