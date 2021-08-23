蘇氏藥業代理 惠華萬應止痛膏/斧標驅風油

蘇氏藥業代理產品

新加坡 惠華萬應止痛膏，特強配方，滲透力強，藥力直達患處根源，居家旅行可備用。

全美總代理美國 蘇氏藥業表示，新加坡惠華始創人羅永才，是馬來西亞半島的第一批中國僑民，在1930年代中期的馬來西亞彭亨州 ，是唯一一位能提供農村社區醫療服務的中醫師。惠華藥店於1950年成立，研發惠華萬應止痛膏，是由始創人羅永才開始：「痛楚可以用簡單外塗的方式來有效減輕和舒緩」；繼由長子羅鈞源研發，這就是1970年惠華藥店正式推出的第一個產品。

新加坡惠華萬應止痛膏（70g+10g) 特強配方，增強了傳統萬應止痛膏的功效，有效對抗肩胛勞損，改善腰背僵硬、關節痛，舒緩肌肉 疲勞、除風祛濕，更能緩解風寒引致的偏頭痛、鼻塞及蚊叮蟲咬，舟車暈浪等不適，功效卓越，已全美上市。

除了萬應止痛膏，美國蘇氏藥業也代理梁介福斧標驅風油 （56mL)。此驅風油可有效舒緩鼻塞、蚊叮蟲咬、頭痛肚痛、暑熱不適、舟車暈浪、跌打扭傷。如有任何查詢，歡迎去電美國蘇氏藥業，免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。