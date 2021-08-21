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正官庄高麗紅參 幫助增強免疫力 受關注

【洛杉磯訊】
韓國紅參正官庄產品
韓國紅參正官庄產品

經過一年多的等待，社會各界終於全面重新開放。然而，隨著 COVID-19 變體的蔓延，公共安全再遭威脅，因此加強免疫系統比以往任何時候都更加重要。作為受歡迎的傳統超級食品，韓國紅參因其有益健康而備受關注。

一篇發表在著名Journal of Medicinal Food上的研究報告，有關高麗紅參提取物對老鼠H1N1和H3N2流感病毒感染的保護作用（Protective Effect of Korean Red Ginseng Extract on the Infections byH1N1 and H3N2 Influenza Viruses in Mice），文中指出，食用韓國紅參提取物可顯著提高某些抗病毒疫苗的有效性。

因此，世界領先品牌韓國紅參正官庄（CheongKwanJang）一直在進行各種捐贈和公益項目，幫助社區居民增強免疫力和保持健康。 此外，正官庄還向非營利組織、公立學校、托兒所和小企業捐款並提供支持。

同時，正官庄目前正在開展Immunity Recharge活動，為會員提供特別促銷。購買最暢銷的人參提取物、或融合鹿茸精華的天鹿提取物，即可獲得免費產品。所有兒童用補充劑均有折扣，並且還可獲得特別禮物。有關詳情可到正官庄商店或網站 www.kgcus.com 購買。

疫苗 流感 免疫力

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