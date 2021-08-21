世報 房地產投資管理規劃 線上講座接受報名

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由世界日報 主辦的「房地產投資 管理規劃」講座，將在8月28日（星期六）上午10時30分舉行，這是本報今年牛年理財線上講座的第六場，免費參加並接受線上諮詢，即起接受報名。

投資房地產對很多人來說都是一項比較穩定的投資，尤其是在當下，南加州的房地產市場異常火熱，不少地區的房源，甚至一經推出就會引起哄搶，那麼房地產市場如今的火爆現狀究竟是如何產生的？如何讓房產投資為你創造收益而非帶來稅務壓力？對一個家庭的資產配置來說，房產投資又應該佔有什麼樣的比例？

為此，講座中將邀請紐約人壽公司在房地產投資、管理領域的專業顧問朱坤（Linda）女士，來講解房地產投資管理規劃，幫助民眾對此有更近一步的認識，並為民眾答疑解惑。朱坤女士具英國謝菲爾德大學金融及商業管理雙碩士學位，曾獲公司總統獎與主席獎，2019年及2020年，並獲得公司董事會主席顧問頭銜，名字被計入公司Cornerstone Top Number 11。

講座主持人孫東明，是紐約人壽保險副總裁，他是高端財務規劃專家，獲有

特許財務顧問(ChFC)頭銜。

以下是此次要講解的題要：1.一般家庭房地產規劃中常見的一些問題。2.房地產買賣、管理，以及房地產開發、投資，所涉及的法務、稅務問題。3.房地產的擁有權結構形式。4.種種稅務法務考量。5. 兌現退場策略Exit Strategy。6. 案例分析、演示個人家庭財務規劃中，有關房地產規劃的部分。

朱坤女士表示，講座當天除了以上的講解內容外，他們還會重點講解一些平時被經常忽略的部分，比方說房貸保險。怎樣每個月只用一兩杯咖啡的錢就可以作個保障放貸的規劃。他們這次會用具體案例，用大家熟悉的語言，在大家不熟悉的高端財務規劃領域裏，來為大家排憂解難。

只要當天聽講的民眾，就有機會獲得由世界日報提供的抽獎禮卡，每場抽25元 Amazon禮卡，每場10名，所有參加者並自動加入年底大抽獎，再抽出100元Amazon禮卡共12名。世界日報的牛年理財線上講座共8場，每月一場，抽獎禮卡總金額達3200元。

有興趣參加世界日報下周六這場房地產講座的民眾，可線上報名註冊：https://bit.ly/37AeoZc，或掃描二維碼註冊參加（見圖）。