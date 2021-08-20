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海鷗假期 黃石公園景區小木屋 優質體驗

【洛杉磯訊】
黃石公園景區小木屋
黃石公園景區小木屋

為提供更讓遊客滿意的產品，海鷗假期獨家簽約「黃石公園景區木屋酒店」，為參加黃石旅遊團的遊客，提供獨特與優質的旅遊體驗。

隨著夏季來臨，美國各國家公園的訪客人數節節攀升，當中亦包括全美著名的黃石國家公園和大提頓國家公園，在過去兩個月，訪客人數增長40%以上。由於訪客人數突飛猛漲，黃石公園景區酒店一房難求。

北美西部大型出團公司海鷗旅遊集團負責人Mark表示，他們集團有超過20年以上，黃石及各大國家公園接待遊客經驗，每年接待超過100萬人次，擁有逾100名10年以上經驗豐富的專職國家公園導遊。集團的「海鷗假期」擁有龐大車隊和良好安全記錄，所有黃石行程，都入住黃石景區酒店，3天2夜遊覽黃石公園，景點時間安排合理，讓遊客以精準有效的方式，遊覽國家公園著名景點。

黃石景區木屋酒店（見圖），位於黃石公園景區中心位置，歷史悠久，坐擁湖光山色，是夜晚觀星的絕美之地。該木屋建築風格別樹一幟，室內環境設施齊全，乾淨幽靜，多年來一直是黃石公園訪客的首選。

除了吃好、住好、玩好，「海鷗假期」近期還推出專屬特色的「旅拍服務」，全方位記錄遊客在旅途中的精彩瞬間，並且製作成獨一無二的精美影集，給每位遊客留下深刻記憶。此外，他們十分注重防疫衛生，出行車輛每天消毒3次，並且全程入住有防疫衛生標準的旅館

目前「海鷗假期」有不少新款旅遊路線，都有提供黃石公園木屋和旅拍的升級選擇，受歡迎的是黃石公園相關產品，多地進出，選擇豐富。有關詳情可電323-261-8811，或上官網http://www.ctourholiday.com搜尋特約經銷商或各大旅行社查詢。

防疫 美國 旅館

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