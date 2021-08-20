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古董留聲機及珍藏唱片展銷會8/20舉行

【洛杉磯訊】

古董留聲機協會將於8月22日（周日），在Buena Park的UFCW Auditorium 大禮堂，舉行古董留聲機及珍藏唱片年度展銷會。

  在展銷會上，有機會看到和購買到種類繁多的原版留聲機、和包括製作世界著名格萊美獎的留聲機，及從1890年代一直到1960年代的錄音、唱片留聲機、圓筒留聲機、Victrolas留聲機、78 RPM 唱片、古董唱片、音樂盒及收音機等。

早在電視甚至收音機之前，曲柄留聲機和留聲機是最流行的家庭娛樂模式。這些留聲機的音質與運作跟100 年或更早的 一樣好。 通過音樂的魔力回到過去，探索那個時代的主要和次要製作人提供的各種機器和錄音。如今，大而多彩的喇叭放大了聲音，悅耳動聽。 大多古董留聲機和留聲機的價值從50元到 100元不等，最稀有具收藏價值的則高達數千元。

數以千計的百年老唱片，可以在幾元到 25 元左右的價格中找到。 這次展銷會將包括來自北美各地的65家供應商（見圖），出售種類繁多的留聲機、唱片和圓柱唱片、音樂盒和其他古董機械音樂播放器。 下午 3點還有由12人組成的 Sedalia Ragtime 管弦樂隊，會進行現場表演，欣賞拉格泰姆時代的聲音。

展銷會UFCW Union Hall 在8530 Stanton Ave , Buena Park ，位於 Crescent Ave. 的拐角處，距離 Knott's Berry Farm 的正門只有一個街區。 時間為上午 9 點至下午 3 點。 入場費為每人5元； 展示世界日報廣告可享受1元的折扣。

8月21日星期六供應商設置期間，有特別預覽入場費，每人40元。現場及入場人士必須要上戴口罩。有關詳細資料，可瀏覽www.tinyurl.com/aug21expo或電760-242-5748了解。

聯繫古董留聲機協會：Jeff Oliphant，協會董事會成員電話310-629-0466， 電子郵件：[email protected]

65 多家供應商
65 多家供應商

口罩 世界日報

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