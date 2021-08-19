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泛宇財經爆節目 慶祝開播周年 有抽獎

洛杉磯訊

【洛杉磯訊】美國泛宇集團的泛宇財經爆節目，自2020年8月在youtube 開播至今已整整一年了，受到讀者及理財人士的關注。周年慶特別推出抽獎活動，在此影片（https://youtu.be/uwuEmYyPuCk）下方留言處， 留下想問理財大師的問題， 就有機會中獎，獎品為泛宇財經爆限量版包包，一共五個。

泛宇總裁胡正國講述了該節目的由來，他表示，如何在家庭財務，各方面的投資，做一個最好的組合；而且以財務規劃為主軸，以稅務做基石，很完整的替大家規劃一個短期、中期、長期省稅及傳承計劃，是開播此節目的理由。

泛宇理財顧問Joseph李表示，股市投資逢低進場，現在美國的股市PE Ratio 太高，就是price Earning太高，可能股市會有一點風險。當股市漲高的時候他會修正，所以很多人問，現在股價已經很高，怎麼進場，該不該買。答案是應該買，但是要分批，逢低進場，也就是說修正的時候就可以進一部分，所以有幾個行業要注意，5G，太阳能，電動車，投資的話可以注意一下。

泛宇集團亞洲市場開發部總監Hans Wang表示，很多人認為理財理的是財，但是理財其實理的是風險，只要把風險管理好財就會自然順利，在任何的理財過程當中，投資事實上也附有非常多的風險性。投資市場如果能夠趨吉避凶就能賺到錢。

美國泛宇集團TransGlobal Holding Company，是一家一站式財富管理平台，有超過30年的財務規劃與管理經驗，提供財富管理的六大板塊：理財、投資、地產、貸款、退休、傳承等到位的服務。

泛宇集團電話 1-888-831-8868。總部地址185 W. Chestnut Ave, Monrovia CA ，爾灣新址500 Technology Dr,#300，Irvine。

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