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莫奈睡蓮、玉花壽之王睡蓮對話展 歡迎觀賞

【洛杉磯訊】
作品「 神逸 」
作品「 神逸 」

由名家畫對話藝術館主辦的「莫奈睡蓮、玉花壽之王睡蓮對話展」，於14 日上午10時舉辦了盛大的開幕剪綵，藝術界政界商界等上百位來賓參加。該畫展一連展出六天，訂19日結束，歡迎觀賞。

本次展品，莫奈和玉花壽之王、兩位各自對話16幅油畫色彩睡蓮圖，同時展出玉花壽之王的16幅國畫荷花圖，展出的莫奈作品是高精複製睡蓮圖16幅，玉花壽之王教授表示：很多前輩畫家的作品都曾是她學習走過的基石里程，包括莫奈大師、徐渭、八大山人等，育化了她今天的創藝成就。

莫奈大師是世界印象派畫風的創始人，世界睡蓮畫大師，創作了揚名世界的睡蓮系列。其變化多端的色彩、筆觸透過對蓮池水影的粼光變化，描繪出四時不同的晨光霧色。

玉花壽之王大師是「意象自然派」畫風創始人，她的蓮荷畫格高境大，功夫紮實，佈局奇美，層次豐富，色彩美而厚重老辣，霧氣飄逸朦朧，畫種全面，對山水畫、花鳥畫、動物畫、花卉畫、魚蝦畫、人物畫、超寫實和超現實抽象藝術，以及她以色彩油畫為基礎，打破了物形生活的固有形貌，抓住了「來於生活、高於生活」的異變自然性，達到了「十絕」的異態萬方。聯合國教科文組織世界聯合會在畫家們的作品中，評定她的作品，授稱為「WFUCA 2013」，紐約藝術學院評審了她的畫藝程度，稱為「國際級第一級藝術家」。去年12月聯合國教科文組織美國全國委員會，在給她授稱的「國際級第一級藝術家International First-Class Artist」頭銜證書中，定性為國際級藝術家中最頂尖的一級。

展出時間自8月14日至19日上午10 點到下午 5 點。展出地點在第三世多杰羌佛文化藝術館二樓，地址170 E. School St., Covina, CA 。

名家畫對話藝術館的網上藝術館artwhoswho.org，同時展出另外7位名家荷花畫，有徐渭、八大山人、石濤、吳昌碩、齊白石、張大千等。

圖片説明：第一排左起，洛杉磯縣監事會主任Jimmy Wu，Torrance市議員陳光豪，West Covina 市議員吴桐淮，核桃市長秦振國，歐洲科學藝術學院代表堅尼健，名家畫對話藝術館館長Vincet Robbins，華美博物館董事會主席阮桂銘，聖蓋博市長廖欽和，蒙市市長饒影凡等剪綵（柳香淑攝）。

Agent要求：報紙刋此一張圖片
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展會現場盛況
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