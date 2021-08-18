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時代學苑秋季新班開課 8/27前報名七折

【亞凱迪亞訊】

時代學苑秋季新班即將開課，凡於8月27日前報名者，均可享七折優惠，學生可選擇在教室或線上上課。一小部分的講義及上課視頻，可在網站內點閲，網址www.timeeducationcenter.com。

時代學苑AP課程的第一個特色是，不須要先唸過一年的基礎課程才能選讀，學苑的韋老師（圖中）授課均從零開始，不假設學生已具備該科的基本知識（比方説唸學苑AP化學不須要先唸完一年的基礎化學課），所有內容從基礎化學至AP化學，由淺入深八個月教完，學生得以應考五月份的AP考試，節省學生高中四年的寶貴時間。

第二個特色是一旦缺課，學生可以立刻獲得上課視頻，從容補課，不必擔心缺課的問題。

第三個特色是韋老師親自為學苑AP學生，每週提供免費的额外一對一輔導，輔導內容甚至包括學校的AP課程作業、或者考試的準備等等，以保護學校課業的GPA。

第四個特色是五月份AP考試前學苑都提供至少五週的複習，鞏固學習成果，確保考試佳績。

時代學苑共有21個課程，包含AP英文，初高中數學及科學課後輔導，AP生物，AP化學，AP物理C力學，電磁學，AP物理1，2，高中文法寫作，初高中閲讀寫作，大學申請論文寫作指導，美國奧數AMC 8 ，10，12培訓，AP 微積分BC/AB，ACT，及SAT考試突破等。

時代學苑的AP課程，每堂課都是理論的説明講解以及擧例分析，和一些上課只是老師帶領學生解題、而缺乏理論解析的課程大相逕庭 (那種課老師僅提供練習题而已)，而且時代學苑除課堂授課之外，韋老師也提供了每週約兩個小時的解题演練，這是課堂外的解題演練，並沒有佔用甚至取代課堂內的授課時間。

學苑師資堅強，每位老師均是碩士或博士學位，且有卅年以上的教學經驗。創辦人韋老師來自加州理工學院的理科研究所，負責所有數學和科學課程的講授及講義編寫。又因是小班教學，能與學生頻繁互動，提供有效的學習環境。歡迎電詢626-254-1866或626-254-1856，學苑地址660 W. Duarte Road，2nd Floor，Arcadia，CA。

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