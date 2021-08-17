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陳岳雲教授師生論文 為美股市提供更好視角

【洛杉磯訊】

洛杉磯西來大學陳岳雲教授和學生徐子婷共同撰寫的論文，日前被專業學術期刊「國際會計與金融雜誌」接受發表。

陳岳雲博士表示，以「為什麼美國股市從新冠肺炎崩盤中恢復得如此之快」為題的論文，經過了數次評議和修改。該文重點介紹了為什麼美國股市從2020年3月的新冠肺炎崩盤中恢復得如此之快。論文中選擇了三種類型的獨立變量，疫情相關的美國和全球感染和死亡變量，失業申請和經濟指數變量，以及疫苗和治療疾病的藥品變量，以研究是哪些因素導致了美國三大股指，即：道瓊斯指數、標準普爾500指數、納斯達克指數的重大變化。

該文指出，2020年3月1日至10月31日的數據回歸分析表明，直接影響股指回升的不是美國的感染或死亡，而是疫苗和治療藥物的發展決定了股市走勢。此外，每周失業申領和每周經濟指數對一些股指影響很大。此外，更進一步討論了美國股市的前景及其長期威脅。

本文不同於其他類似的研究，該論文使用了較長的時間段數據，採每周數據而非每日數據，並包括經濟和新冠肺炎相關的醫療發展變數。陳岳雲博士表示，這項研究的結果顯示更為全面；為美國股市及其變化提供了更好的視角；而對投資者和決策者來說，這些均將視為有價值的。

西來大學聯繫電話855-468-9378，電子郵件 [email protected]; 網址www.uwest.edu，校址在1409 Walnut Grove Ave., Rosemead。

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