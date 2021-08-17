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國泰銀行基金會公布今年獎學金得主

【洛杉磯訊】

國泰銀行基金會日前舉行「2021年度國泰銀行基金會獎學金」網絡頒獎典禮，表彰獲獎的高中生們。這些即將於今年秋季全職就讀大學的學生們，每人各獲得1,000元的獎學金，用於支付大學學費。

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監 Bill Becker表示，該行樂於資助傑出年輕人，見証他們實現繼續深造的夢想。今年收到許多才華橫溢的年輕人申請，他們展現出的卓越領導能力和對社區服務的熱忱，格外期待他們的未來。

國泰銀行基金會聯合主席Deborah Ching代表基金會感謝亞太社區基金的協助。過去三年，亞太社區基金一直是國泰銀行基金會獎學金的項目管理者。亞太社區基金會執行長黃群雁出席了頒獎典禮，並向獲獎學生致賀詞。

疫情期間，國泰銀行基金會連續第二年在網絡平台上舉辦頒獎典禮。獲獎學生依次發表了獲獎感言，感謝並分享了各自對大學生活的計劃和畢業後的目標。

今年，國泰銀行基金會共收到438份獎學金申請，申請人分別來自加州紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州、馬里蘭州、麻州、新澤西州及內華達州。國泰銀行的87員工參與了審閱和評分工作。然後，亞太社區基金會統計分數，選出獎學金獲獎者如下：南加州Reena Dadrah、Daniella Giron、Grace Corinne Karanick、Joanna Lov Ngo、Saya Seraj、Amy Tran。北加州Benjamin Leong、Veronica Liu、Juliana Zeng。內華達州Reina De La Paz Castaneda。 德州Nao Misan Pongrog、Ranjita Roka。華盛頓州Alexis Sorm、Fiona Wang、伊利諾州Julian Kristopher Cole、馬里蘭州Laila Ananda Flore、麻州Julie Leung、新澤西州Travis Anane、紐約州Jennifer Chen、Madison Spanodemos。

國泰銀行基金會成立於2002年，了解更多信息，可瀏覽cathaybankfoundation.org。

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