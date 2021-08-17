如何逆轉現代人慢性疾病 教學課程報名中

戴漢斯博士

健康不代表一切，但沒有健康也就一無所有。美國健康醫學學會表示，慢性疾病很少會因為藥物或手術而痊癒；但是很多人卻因為改變生活方式而改善健康。

想了解如何終止並改善常見的慢性疾病，阻止和逆轉體重過重、高血壓 、糖尿病 、憂鬱症 、心臟病、心絞痛和膽固醇超標 等問題，可參加由戴漢斯博士（Dr HSc, MPH, FACN見圖）所主講的多功能影視教學課程，全程雙語演講（有中文翻譯）。

課程現正接受報名，開課日期9月19日至10月31日（4個周六與周日），時間是下午2時至4時30分，講座地址在25665 Van Leuven St, Loma Linda, CA，（Loma Linda Chinese SDA Church羅馬琳達華人教會）。

戴漢斯博士是羅馬林達醫學院、預防疾病醫學臨床教授，當戴博士在Pritikin長壽中心當研究部主任時，見到了因改變生活方式而發生的奇妙結果。為了要促進大眾的健康而設計了這套課程，可以終止並改善現代人常見的慢性疾病。

到今天為止已有近十萬學員參加過他的課程，並有臨床試驗結果，他在醫學雜誌發表過45篇論文。戴博士將用他幽默、吸引人、有科學根據的演講內容，來協助民眾改變生活方式。

戴博士將教你如何：吃得更多而體重人能繼續下降；降低高血壓；讓糖尿病能夠開始逆轉；降低膽固醇與三酸甘油酯；減輕心冠動脈的危機；改善心肌絞痛；改善憂鬱症；減少對藥物依賴。

參加者上課後將得到什麼？除戴博士以上的教導外還包括：兩次血脂、血糖、及腎功能的驗血。兩次臨床生活方式評估與報告（血壓、心跳、體重、身高、健康史、使用的藥物）。三堂烹飪課程。「使你轉變」的書，及「速成」筆記。八堂生動的「健康與生活」課程。友善的組員們教你如何準備烹調新食物。容易做的健康操。

贊助單位Loma Linda Chinese SDA Church表示，根據以往的經驗，參加者通常都會感受到全新的健康及降低醫藥費用。民眾將以最低的消費得到根據研究，而可以反轉慢性疾病的開始。

該健康講座課程名額限200人；每人60元（每多一位家庭成員多25元），優惠至8月31日止；9月1日起收費每人80元。有興趣的民眾可在世界日報8月17日、 或19、23、24、30日該講座在本報刋登的廣告上填寫報名表，並於9月1日前寄出以獲得優惠。如有任何疑問可去電1- 240-353-3772 中文，或1-909- 800-3886 英文。