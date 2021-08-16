8/20就業博覽會 找工作、打疫苗 一站搞定

非營利組織亞美經濟發展企業（Asian American EconomicDevelopment Enterprises, Inc），8月20日（星期五）上午9時至下午1時，在Alhambra的 Almansor Court，舉辦第10屆工作及就業博覽會，現場提供新冠疫苗 注射，並有各項預防措施。

亞美經濟發展企業成立於1977年，40多年來一直秉持服務大眾的初心，每年都會舉辦研討會、招聘會；並與圖書館合作幫助兒童提高閱讀能力，為高中應屆畢業生提供獎學金等等。

亞美經濟發展企業此次邀請多位合作夥伴包括：Office of Assembly member Ed Chau District 49，Chinatown Service Center- Community Health Clinic， PACE， EDD， LACOE，WorkSource California和America's Job Center of California，於8月20日舉行免費大型招聘會。

屆時，會有近六十家招聘企業出席，包括商場、超市、銀行、郵政等。活動當天由華埠 服務中心提供新冠疫苗接種服務車，會在Almansor Court停車場附近，為民眾免費注射新冠疫苗，歡迎有需要者前往接種。

招聘會場內，將提供簡歷修改及列印服務。出於防疫考慮，入場前會進行體溫檢測 ，入場後需保持安全距離，場內有立式免接觸洗手液。主辦單位表示，會場還準備了精美的環保購物袋、圓珠筆、免洗洗手液、一次性口罩、招聘單位手冊和地圖，所有一切均免費。建議正式著裝，攜帶多份簡歷。

此項博覽會時間從上午9時開始，地址 700 S. Almansor St. Alhambra CA，提前註冊可登錄網站https://tinyurl.com/AAEDE2021JCF，更多資訊洽：626-572-7021，Email：[email protected] ，visit： www.aaede.info。