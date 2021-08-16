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Qeelin珠寶首飾 展現個人魅力 炫出夏日美

【洛杉磯訊】

越來越多女性配戴首飾展現自我魅力。設計風格鮮明的Qeelin珠寶(見圖)，詮釋且融和了法國完美主義、童心和幻想。昌興珠寶代理Qeelin多年，歡迎參觀選購。昌興珠寶指出，夏日陽光明媚，絢麗珠寶與時尚達人的自信風采相得益彰，不僅是點綴，更是氣質和個性的體現。

Qeelin 珠寶自成立以來，每款設計均注入豐富的文化傳承元素，成為中華傳統文化與現代美學趣味融合的高級珠寶品牌。Wulu葫蘆系列是Qeelin的經典作，以典雅別致的設計勾勒出金與鑽石的完美平衡。在中國古老傳說中，葫蘆有著保護力量。Wulu諧音「福祿」，象徵健康與幸運，又，葫蘆的8字形狀，與代表財富的「發」同音，象徵著滾滾財源。正如Qeelin創意總監Dennis Chan一貫的設計，Wulu系列將一個跨越時間的文化和藝術象徵，以大師級的精湛手法作一次唯美的演繹。Wulu 18K金頸鏈鑲嵌了鑽石，為造型帶來趣味又不失摩登，展現都市女性魅力。Wulu18K金耳環，加以顆顆美鑽點綴，流光溢彩，互相輝映。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話 (626) 810-8883，網址 www.chonghing.com。

聖蓋博 中國 香港

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