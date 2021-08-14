亞裔學生如何面對名校錄取下跌飛達教育創辦人魏昕 主講

飛達教育創辦人兼執行長魏昕老師

4:30pm-5:00pm

飛達教育 創辦人兼執行長魏昕老師，將主講：亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的強烈衝擊。

魏昕在 1982 年以全額獎學金被常春藤 大學 - 賓夕法尼亞大學錄取， 隨後在華爾街及矽谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選未來菁英。當許多人還在追求升學包裝，關注玲琅滿目的應試課程之時，魏昕已帶領飛達團隊為下一代培養未來菁英。

每年寒暑假，他必親自帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有社會責任感和貢獻心的青少年。在這群學生中，很多人都進入常春藤等一流名校。在魏昕的指導下，飛達教育在 2020 年出版了大學申請作文集。

飛達高品質的專業服務獲專業機構肯定。2016 年「飛達教育 - 全球青少年領袖培育項目」受總統義工獎認同，成為指定頒獎機構；2018年，被美國 大學理事會認證為 AP 學分授課地點； 2019年，再次成為美國奧林匹克數學競賽考場，更獲 WASC SEP認證，與著名私立學校合作，在飛達教育各大中心提供 WASC 認證 AP 學分班，以及最新高級文憑 AP Seminar 以及 AP Research 課程。