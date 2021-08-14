我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

亞裔學生如何面對名校錄取下跌飛達教育創辦人魏昕 主講

第八場
飛達教育創辦人兼執行長魏昕老師
飛達教育創辦人兼執行長魏昕老師

4:30pm-5:00pm

飛達教育創辦人兼執行長魏昕老師，將主講：亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的強烈衝擊。

魏昕在 1982 年以全額獎學金被常春藤大學 - 賓夕法尼亞大學錄取， 隨後在華爾街及矽谷成功創業，在此期間，他也擔任過賓大的錄取面試官，為常春藤母校挑選未來菁英。當許多人還在追求升學包裝，關注玲琅滿目的應試課程之時，魏昕已帶領飛達團隊為下一代培養未來菁英。

每年寒暑假，他必親自帶領來自全球各地的高中生，深入中國或尼泊爾等貧困地區，從事小額貸款、環境保護、農村公共健康、和孤兒院重建等公益項目，教育並培養他們成為有理想、有社會責任感和貢獻心的青少年。在這群學生中，很多人都進入常春藤等一流名校。在魏昕的指導下，飛達教育在 2020 年出版了大學申請作文集。

飛達高品質的專業服務獲專業機構肯定。2016 年「飛達教育 - 全球青少年領袖培育項目」受總統義工獎認同，成為指定頒獎機構；2018年，被美國大學理事會認證為 AP 學分授課地點； 2019年，再次成為美國奧林匹克數學競賽考場，更獲 WASC SEP認證，與著名私立學校合作，在飛達教育各大中心提供 WASC 認證 AP 學分班，以及最新高級文憑 AP Seminar 以及 AP Research 課程。

教育 常春藤 美國

上一則

轉學生配額解密 孩子亮麗前途史坦福領袖教育主任楊士慧主講

下一則

載客糾紛 Lyft華人司機被毆縫6針

延伸閱讀

大學招生變革 世報教育講座專家解惑

大學招生變革 世報教育講座專家解惑
如何成功申請醫學院 陳肇新博士講三大專業重點

如何成功申請醫學院 陳肇新博士講三大專業重點
通往前20名大學之路Admission Masters主講

通往前20名大學之路Admission Masters主講
世界日報8場線上教育講座 （上）

世界日報8場線上教育講座 （上）
升學有困難？世報教育講座滿滿資訊幫你忙

升學有困難？世報教育講座滿滿資訊幫你忙
疫下升學如何變革 世報線上講座分享祕笈

疫下升學如何變革 世報線上講座分享祕笈

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
歷次普查全國人口變化。（人口普查局）

美國人口最多10市 加州占3個

2021-08-13 02:20
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡