高收入家庭 如何獲大學助學金稅務規劃專家Michael Chen主講

著名大學助學金及稅務規劃權威Michael Chen

3:00pm-3:30pm

大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen，將為學生及家長介紹：「有存款/股票 /出租房的家庭，如何合法規劃獲得高額大學助學金， 高收入的家庭， 炒股票的家庭如何省稅？」還會講解各州和各大學，大學助學金的規則。

Michael 陳表示，很多家長為日益高漲的大學費用發愁，更有些家長，變賣房屋供子女讀醫學院。有些家長因為私立大學費用太昂貴，而考慮讀公立大學。如何不動用一生積蓄，將子女送進他們理想的大學。

他提醒家長和學生不要衝動，在沒有規劃的情況下填表遞交。高收入W2家庭一定要做好規劃，降低家庭淨收入，從而獲得最高大學助學金及繳納最低稅。2020年很多家庭投資 股票大獲利，在股票市場賺了錢，要如何大幅度的節稅? 為什麼 Engineer + Turbo Tax，從省稅的角度上來看是最差的組合。工程師最頭痛的AMT如何解決。如何減少資產以獲得大學助學金。

Michael 陳還表示，各州以及每所大學設定的規定不一，家長需要提早規劃，安排好家庭的資產和收入，再去填表格申請，尤其是高資產，有出租房的家庭更要規劃。

Michael Chen的聯繫方式（astermind金融交易稅務事務所），可傳短信至408-220-3036 。