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FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

申請法學院/商學院/研究學院陳肇新博士 主講培訓重點

洛杉磯訊

8/21 第一場1:00pm-1:30pm

 陳肇新醫學博士 ( Dr. Simon Chan ) 以中文演講，講題：申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點。

社會和企業對人才的要求越來越高，尤其是專業性強的領域和企業管理層。無論是為了提升就業競爭力，還是未來創業儲備，大學本科畢業後申請研究學院或專業學院，成為不少學生的選擇。例如醫學院、法學院、商學院、工程學院及專科研究學院，為未來的職業發展鋪路。

學生要先了解每個領域對專業能力的需求，才能在大學期間有計劃地培養自己的專長，有目標地選擇實習項目，或自己開發新項目。最後有技巧地把積累的經歷，在申請文章和面試中展現出來。升學顧問陳肇新醫學博士，將講解每個專業學院及研究學院，對學生的專業能力需求和培訓重點。

陳博士畢業於常春藤Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學顧問經驗。曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。陳博士專精申請文章輔導，面試培訓，指導學生如何培養專長，申請實習項目。越早開始規劃，實行有目標有方向地培訓，必定大大提高成功申請研究學院、專業學院的機會。微信報名uscollegesuccess。

面試 升學 紐約大學

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