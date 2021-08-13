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FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

如何成功申請醫學院 陳肇新博士講三大專業重點

洛杉磯訊

8/21第二場1:30pm-2:30pm

陳肇新醫學博士 ( Dr. Simon Chan ) 以英文演講，講題：成功申請醫學院的三大專業重點。

亞裔學生往往對自己成績優秀感到自信，容易忽略專業重點，導致申請文章內容過於簡單，缺乏自己的實踐證明和醫學理解，無法清晰表達追求醫學的熱情從何而來，專業何在。部分學生抱著一顆救死扶傷的心，或者喜歡某科系醫生的工作而申請醫學院。但是申請材料裡，醫學院考核的三個專業重點不夠突出，導致未能錄取。陳肇新醫學博士將講解這三大專業重點：臨床經驗、醫學研究、疾病學習，及案例分析，讓學生好好思考為什麼申請醫學院，以及如何準備。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，和Mount Sinai醫學院。擁有多年從醫及升學顧問經驗，曾擔任UCLA醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生辦公室審核及面試工作。陳博士運用多年臨床經驗，一對一指導醫學課題學習，協助申請醫療實習和研究項目，輔導申請文章和面試，幫助學生成功申請醫學院或醫學連讀項目，成就學生醫生夢想。微信报名uscollegesuccess。

面試 工作 紐約大學

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