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九個月四門AP物理考試時代學苑講解如何完成

洛杉磯訊
時代學苑Spencer Way老師
時代學苑Spencer Way老師

8/21 第三場2:00pm-2:30 pm

時代學苑Spencer Way老師以中文演講，講題：如何九個月完成四門AP物理考試?

時代學苑有三位教學卅年以上的資深老師，結合了下列幾項教學優點：（1）提供的所有AP課程完全從零教起， 假設學生在該科目上沒有任何的知識基礎（AP生物， AP化學及AP物理等科目，不須先唸過一年的普通生物， 化學或物理），所有AP科學教學由淺入深逐步涵蓋至AP課程的內容和深度，九個月完整講授全部課程，大幅節省高中生的寶貴時間並創造優秀成績。

（2）卅多年的教學經驗使得Spencer講授科學時，辭彙簡單明易懂，舉例能啓發聯想和靈感，幫助學生輕鬆瞭解各種數學理論和科學定律及自然現象。（3）可以安排視頻補課 (學生不必擔心缺課跟不上)。（4）充裕的額外練習 (除了課堂時間講授理論之外，老師安排相關的練習題，每星期至少有1.5小時和學生一起做解題演練，務求理論和應用並濟，達到真正學以致用)。（5）所有註冊AP課程的學生，均由授課老師提供免費的， 課外一對一輔導， 解答問題以及學校作業的疑難。（6）充分的考前數週複習，保障學習成果，獲取全國考試優異成績。

卅多年來，時代學苑盡心努力改善教育品質並結合與日精進的最新科技，來幫助老師們傳授知識給下一代。

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