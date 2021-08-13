通往前20名大學之路Admission Masters主講

Admission Masters升學 規劃教育 中心的升學顧問Richard Vincent Kim，以英文演講，講題Road to Top 20 Colleges： Post-Pandemic College Admissions Strategies。為即將升大學的學生及家長介紹在疫情下，要如何申請大學，大學招生 策略，如何讓夢想大學錄取。

Richard Vincent Kim為前賓夕法尼亞大學法學院招生官，前耶魯大學Application Reader，獲UCLA 大學顧問認證， NACA（全國大學協會）認證， 入學諮詢會員。HECA認證（高等教育顧問協會）會員。他將講解疫情後，通往常春藤等名校越來越艱難，要如何脫穎而出。

Admission Masters升學規劃教育中心，擁有來自前各名校入學審核官組成的升學顧問專業團隊，專注教育20多年，去年99%的學生進入全美排名前50之錄取率。39%學生進入全美排名前10以及藤校的漂亮榜單。該機構是榮登全南加州排名第一的教育升學規劃機構。

很多高中生以為履歷只是把自己過去所有成就寫進去即可，其實不然。頂尖大學要的是與眾不同的學生，該中心會幫助履歷更組織化，讓學生有更多的機會進入夢想名校。並協助修改決定錄取機率的自傳論文，能在眾多的人群中脫穎而出。中文專線909-957-7000，網址www.theadmissionmasters.com。