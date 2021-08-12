壯觀山頂新社區 周六盛大開幕供參觀

聖迪瑪斯 Brasada Estates莊園，豪華社區樣品屋本周六（14 日）盛大開幕。慶祝活動將從上午11點開始至下午 2 點，屆時可參觀新樣品屋，及這個全新豪華山頂社區。活動慶典將為遊客提供各種好吃的美食 和飲料、現場還有娛樂表演、兒童工藝品等。同時新屋已經開始預售，歡迎中心也同時對外開放。

當天穿過社區莊嚴的大門，即進入這個宏偉的社區，它坐落在聖迪瑪斯 (San Dimas) 的山谷和綠樹成蔭的峽谷之間，有65座莊園住宅，佔地面積超過 277 英畝，洛杉磯 市中心的美景盡收眼底。

卓越的工藝體現在一層和兩層住宅中，從 4 到 6 間臥室，4 到 6.5 間浴室，3個車庫和約4,476到6,261呎的室內面積。這些房屋擁有充裕的空間，包括庭院、宏偉的門廳、超大房間、正式餐廳、烹飪廚房、早餐區和雙步入式食品儲藏室。多個帶頂棚的露台提供室內外娛樂空間，更具備私人逃生設施。價格從 250 萬美元起。

每棟豪宅將提供大量個性化選項，例如第二間廚房、擴展的大房間、額外的臥室或書房、泳池浴室和葡萄酒儲藏室。每棟豪宅都包括樓下的主人套房。由建築師 Danielian Associates 設計，www.danielian.com，每一棟都有無數的顏色和紋理，營造出一個讓人聯想的歐洲。地址在1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773。參加位於Cataract Ave and Foothill Blvd附近的的盛大開業慶典，距210 和57號高速公路交界處約5分鐘路程。

上網註冊 www.BrasadaEstates.com了解更多最新信息，或電 (833) BRASADA 或[email protected]，並關注 Facebook 和 Instagram @brasadaestates。經紀人合作可聯繫銷售代表。