拜登總統稅改提案 影響巨大需積極規劃

稅改若立法定案，原本沒有遺產稅的家庭或企業，將要負擔可能高達百分之55的遺產稅。今年只剩下幾個月的時間，還有機會找到合適家庭企業需求的規劃策略。尤其需要做信託託管時間上更是緊張。稅改提案的內容複雜。例如父母做轉産時，有一項提議提出，父母必須先支付該贈與資産的增值稅。

有逾三十年，策略性地協助第一代成功華裔人士的特許財務規劃師周美懿，將針對拜登 總統及民主黨員所提出的各項稅改，若通過所面臨的挑戰，提出應對的規劃措施。包括1.考慮利用中小企業合格退休 帳戶規劃，以迎戰當前重稅的環境。2. 當下急起策劃未來，家庭傳承可以在掌握之中。分析如何透過不同信託，可以身後將一生辛苦耕耘的財富傳承給子孫，慈善事業世代相傳雙贏局面。三. 解析2021年整體經濟環境和政策可能急劇變化的考量，在規劃和投資 上，如何取得先機。

兩場線上WebEx講座時間為8月18日(週三) 下午4點至5點45分(基礎版)，及8月19日(週四)下午4點至5點45分(進階版)。訂位洽Maggie( 626)233-0956 或電郵 [email protected] ，17日中午12時截止報名。講座連接將在報名後以電郵通知參加者。講座無需付費。但不招待投資金融保險人員。