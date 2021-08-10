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疫下升學如何變革 世報線上講座分享祕笈

洛杉磯訊

世界日報「2021秋季教育線上講座」將於8月21日（星期六）下午1時至5時通過Zoom Meeting舉辦。邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析後疫情時代的大學招生政策如何變革。

歡迎家長及學生報名，註冊連結請點擊這裡

當天將有八場精彩講座，由專家為你解答下列問題：申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點；成功申請醫學院的3大專業重點；如何九個月完成四門AP物理考試；Road to Top 20 Colleges: Post-Pandemic College Admissions Strategies；有存款/股票/出租房的家庭, 如何合法規劃,獲得高額大學助學金；如何申請藤校或頂尖私立大學；轉學生如何進名校；亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的強烈衝擊。

還有，疫情導致學生在家上網課，很多高中學生在校成績平均直接受損，體育、社團活動等課外活動全部取消的情況下，要如何表現爭取入學機會？進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈，初、高中生要選那些課程？如果你孩子的志向是讀醫科，要如何規畫高中開始的課程等，都可在當天的線上講座中聽到專家們的解答。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生請提早報名，報名的上線註冊連接是：https://zoom.us/webinar/register/WN___G-7WolRJiUWZtx97ySxg，或可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽：323-268-4982。

亞裔 疫情 教育 招生 常春藤

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