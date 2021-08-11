最常見的心律不整成因與預防 線上講座

由美以美醫院、和亞凱迪亞華人 協會、和聯合健康保險，將聯合舉辦心臟健康線上講座。由美以美醫院的心臟科和心臟電生理專科醫師，劉秀實醫學博士主講。

劉博士將講解房顫的形成原因，早期偵測的重要性，不可忽視的症狀，如何預防及降低並發症的機率，以及治療方法。劉博士還將帶來一個額外的主題：在常見緊急狀況下如何使用心肺復甦拯救生命。講座日期：8月28日（週六）。時間：晚上7時30分至 8時30分。可上網https://us02web.zoom.us/j/83823183014?pwd=Q1lzWlc4NS91akhWRTl3ZS9tWWxWQT09。Meeting ID會議號碼: 838 2318 3014。Passcode會議密碼：0728。

房顫（心房顫動， 英文Atrial Fibrillation）簡稱AFib。房顫是最常見的心律不整 （arrhythmia），屬於心跳異常類型心臟病。 發作時候症狀多元，常見的有心悸（心慌），頭暈，暈厥，氣短，乏力，運動能力和體力下降， 胸悶，胸痛，下肢水腫。 症狀的程度可輕可重，因人而異，導致患者耽誤就醫。對於身體的傷害卻沒有區分，是中風 的潛在殺手， 三分之一第一次發生中風的人都是因為有房顫，同時也是引起心衰的主要致病因子。

劉秀實專科醫師的臨床專業知識，著重於室上性心律失常及復雜心律失常，導管消融等心血管疾病。劉醫師也是心臟起搏器和除顫器植入裝置的專家。劉秀實醫師以最高榮譽畢業於中國 白求恩醫科大學，曾任中國醫學科學院-北京心血管醫院住院醫師。來美後在波士頓大學的羅杰威廉斯醫療中心完成住院醫師專業訓練。隨後更在多所大學如哈佛大學，德克薩斯大學，洛杉磯西奈山等醫療學院完成心臟科醫學院士綜合培訓，及心臟電生理學臨床專科培訓。劉秀實醫師還熱心公益和學術交流，曾任美國華裔心臟協會前任主席、副主席，她還是世界華人心血管醫師協會現任副會長。

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