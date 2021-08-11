讓孩子以中英雙語言 贏在人生的起跑點

想讓孩子以中英雙語言，贏在人生的起跑點？將來可成為中英俱佳的人才？New Lexington公立小學表示，歡迎參加他們的「中英雙語沉浸式課程」的教學。

什麼是中英雙語沉浸式（Dual Immersion）課程？即學生用英文和中文兩種語言，來上學校所有的課程，也就是說學校的每種科目，均採雙語教學。由於該校是公立小學，所以上課時間是：周一至周五上午8時至下午2時15分。

為什麼要讓孩子參加雙語沉浸式課程？該校表示，學會第二語言將幫助學生做好準備，體驗日益增長的多元文化和多種語言的世界。研究表明，懂得第二語言的學生，其認知技能會發展更高。而且參加雙語課程，可以讓學生有更好的機會在高中、大學、和職業生涯中取得成功。「確保我們的學生，將有最佳機會成為雙語言和雙文字者，並能夠展示其文化能力」。

New Lexington小學屬於艾爾蒙地 市學區，地址10410 Bodger St., El Monte, CA。為協助孩子掌握中文和英文，該校將採50/50即中英文各半教學課程結構，來幫助學生學習。由經驗豐富的有證書教師授課，採用最佳教學實踐並結合最新技術教學。

有些家長會擔心，孩子上正規美國 學校的課程，卻用兩種語言，那英文會不會被躭誤？「完全不會躭誤英文」，在該校擔任一年級中文教師的林子芸（Christine Lin）說，她在公立小學有14年的中文教學經驗，學生學習兩種文字，學習成績反而更好。

自小在美國受教育 的Christine 林老師，在取得美國教師執照的同時、還需要通過中文考試，但她卻需以「不懂英文」的姿態來面對學生，如此學生才「必需」用中文來跟她溝通，中文進步才快。而且這天天上課，和孩子上中文學校有很大的不同，她有學生上了一年課就可以幫家人翻譯了。

如果想為你的孩子提供：在上學期間即可免費學習第二語言的機會，歡迎聯絡New Lexington小學，他們8月25日開學，8月24日前均可報名。如想了解有關該計劃的更多信息，或想安排面談或前往訪問，可聯繫學校校長 Helen Guo-Perez，電話 (626) 575-2320，或發送電子郵件至 [email protected]。