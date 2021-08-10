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創辦美國璣瑛 解亞莉盼鏈接兩岸三地走向世界舞台

記者楊青／工業市報導
將中國知名共享創業空間品牌帶到洛杉磯，投資人解亞莉在工業市四季廣場創辦美國首家璣瑛創新工場（Gensbox Innovation Space）。（記者楊青／攝影）
將中國知名共享創業空間品牌帶到洛杉磯，投資人解亞莉在工業市四季廣場創辦美國首家璣瑛創新工場（Gensbox Innovation Space）。（記者楊青／攝影）

中國知名共享創業空間品牌帶到洛杉磯，投資人解亞莉在工業市四季廣場，創辦美國首家璣瑛創新工場（Gensbox Innovation Space）。

「我希望有志創業的年輕人少走彎路，即便啓動資金有限，也可以擁有充滿活力的舒適辦公空間；我希望年輕人不要整天沉迷電腦和遊戲，他們可在這裡交到新朋友，激發更多的創新點子」，自己創業近30年，從白手起家到多元化企業的老闆和天使投資人，解亞莉說，她也希望洛杉磯的璣瑛創新工場，真正成爲海外新一代華人創業孵化平台，從這裡鏈接兩岸三地，走向世界舞台。

在新疆出生長大，解亞莉高中畢業後到廣州大學求學，攻讀中文秘書專業。之後到海南創業，從裝飾工程開始，過度到房地產開發和多元開發與投資，從掘獲第一桶金到創辦中盈集團有限公司，和近年在新疆、北京、天津等地的酒店、餐飲和房地產開發。

她表示，近30年過程中對中國房地產開發和變化感同身受，涉足中國大型房地產建設，也投資特色酒店和餐飲，有順境、有逆境，最相信機會是人去發現。

數年前，解亞莉成爲璣瑛創新工場的天使投資人。璣瑛創新工場當初由天津南開大學團隊，參加中美創客大賽中閃亮登場並脫穎而出，因其特有的商業模式，吸引大批年輕人創業活動和大型賽事，一直保持熱度。璣瑛工場如今在中國天津、北京開設20多個共享辦公室，在孵項目超過1200個，孵化初創企業300多家。

此次投資100多萬元在工業市四季廣場創辦璣瑛創新工場，解亞莉懷抱夢想。她表示，璣瑛（Gensbox）本意「基因」，希望洛杉磯的璣瑛創新工場，籍由加州豐富的高校教育資源和眾多優秀華人留學生良好基因，最終長成參天大樹。

投資 中國 房地產

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