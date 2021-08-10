中國共享創業空間品牌「璣瑛創新工場」 落戶聖蓋博谷

共享多功能大廳。（璣瑛創新工場提供）

來自中國 的共享創業空間品牌「璣瑛創新工場」（Gensbox Innovation Space，以下簡稱璣瑛），10日正式在聖蓋博谷東區工業市四季廣場落戶，提供有志創業者全新共享空間和孵化資源，啓動新一代年輕人「沒第一桶金照樣能起跑創業」新模式。

璣瑛是中國連鎖共享辦公空間品牌，在美國 首度開疆闢土。位於四季廣場整個頂層1萬多平方呎「璣瑛創新工場」，包括共享會員俱樂部、多功能大廳、多功能私享辦公室三大部分。寬敞明亮的布局，四米多高的博古書牆，兼具現代與古典風格的聊天空間，倚窗而建的幻想平臺，以及平敞巨型書桌上點綴的鮮花，飄在空中的咖啡香，讓整個俱樂部透出濃濃的溫馨；同樣寬敞的多功能大廳，高棚天頂繁花交錯，各種油畫和雕塑環繞，迷你講臺和大型屏幕，既美觀又實用；十多間小型辦公室和會議室組成的私享受空間，小巧整潔，形態各異，處處讓人留步。 共享多功能會員俱樂部。（記者楊青／攝影）

「創辦這個地方最原始和核心想法，是給離開母國和家人遠到美國求學和創業的遊子們，一個有歸宿感的共享空間，」，璣瑛創新工場投資 人解亞莉表示，她希望在洛杉磯的學子們來這裡交新朋友，瞭解美國社會，知新進步，分享創業經驗。她自己創業近30年，有成功也曾經失敗，走過很多彎路，特別希望更多人創業少走彎路，讓創業更簡單。

「共享」概念是當今時代全新的經濟模式，也是年輕人追逐的時尚風潮。其中「共享辦公空間」最為年輕創業者所青睞，不僅為走出校園的學子提供便利場所和孵化資源，更將大批有創業夢想的年輕人匯聚在一起，腦力激盪迸發靈感。不用準備幾萬、幾十萬甚至上百萬的啓動資金，租共享空間，共享辦公時間，就可以讓創業的點子發芽。

解亞莉表示，除了硬件的共享空間，創新工場也將網羅各個行業的精英，提供免費的創業培訓，比如財務、保險和法律常識講壇，也會請成功企業家分享創業成敗經驗教訓；對一些優良有潛質的創業種子，創新工場將會投資或整合一些資源和資本扶植他們創業，也可能對接中國國内的項目，讓創業更快夢想成真。