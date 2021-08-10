我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

中國共享創業空間品牌「璣瑛創新工場」 落戶聖蓋博谷

記者楊青／工業市報導
共享多功能大廳。（璣瑛創新工場提供）
共享多功能大廳。（璣瑛創新工場提供）

來自中國的共享創業空間品牌「璣瑛創新工場」（Gensbox Innovation Space，以下簡稱璣瑛），10日正式在聖蓋博谷東區工業市四季廣場落戶，提供有志創業者全新共享空間和孵化資源，啓動新一代年輕人「沒第一桶金照樣能起跑創業」新模式。

璣瑛是中國連鎖共享辦公空間品牌，在美國首度開疆闢土。位於四季廣場整個頂層1萬多平方呎「璣瑛創新工場」，包括共享會員俱樂部、多功能大廳、多功能私享辦公室三大部分。寬敞明亮的布局，四米多高的博古書牆，兼具現代與古典風格的聊天空間，倚窗而建的幻想平臺，以及平敞巨型書桌上點綴的鮮花，飄在空中的咖啡香，讓整個俱樂部透出濃濃的溫馨；同樣寬敞的多功能大廳，高棚天頂繁花交錯，各種油畫和雕塑環繞，迷你講臺和大型屏幕，既美觀又實用；十多間小型辦公室和會議室組成的私享受空間，小巧整潔，形態各異，處處讓人留步。

共享多功能會員俱樂部。（記者楊青／攝影）
共享多功能會員俱樂部。（記者楊青／攝影）

「創辦這個地方最原始和核心想法，是給離開母國和家人遠到美國求學和創業的遊子們，一個有歸宿感的共享空間，」，璣瑛創新工場投資人解亞莉表示，她希望在洛杉磯的學子們來這裡交新朋友，瞭解美國社會，知新進步，分享創業經驗。她自己創業近30年，有成功也曾經失敗，走過很多彎路，特別希望更多人創業少走彎路，讓創業更簡單。

「共享」概念是當今時代全新的經濟模式，也是年輕人追逐的時尚風潮。其中「共享辦公空間」最為年輕創業者所青睞，不僅為走出校園的學子提供便利場所和孵化資源，更將大批有創業夢想的年輕人匯聚在一起，腦力激盪迸發靈感。不用準備幾萬、幾十萬甚至上百萬的啓動資金，租共享空間，共享辦公時間，就可以讓創業的點子發芽。

解亞莉表示，除了硬件的共享空間，創新工場也將網羅各個行業的精英，提供免費的創業培訓，比如財務、保險和法律常識講壇，也會請成功企業家分享創業成敗經驗教訓；對一些優良有潛質的創業種子，創新工場將會投資或整合一些資源和資本扶植他們創業，也可能對接中國國内的項目，讓創業更快夢想成真。

私享辦公空間。（璣瑛創新工場提供）
私享辦公空間。（璣瑛創新工場提供）

美國 中國 投資

上一則

創辦美國璣瑛 解亞莉盼鏈接兩岸三地走向世界舞台

下一則

洛縣染疫住院持平 92%未打疫苗 確診略降

延伸閱讀

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死
街友新家 鮑爾溫公園「小房子」11月啟用

街友新家 鮑爾溫公園「小房子」11月啟用
南加工業不動產 第2季火熱 洛杉磯仍最貴

南加工業不動產 第2季火熱 洛杉磯仍最貴
鮑爾溫公園市將建收容遊民的「小房子」社區 洛縣聖谷首見

鮑爾溫公園市將建收容遊民的「小房子」社區 洛縣聖谷首見
寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」
加州撥款2100萬 蓋谷建可負擔住宅 可望緩解街友問題

加州撥款2100萬 蓋谷建可負擔住宅 可望緩解街友問題

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開