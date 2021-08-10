7/30世界日報牛年理財系列講座 中獎名單

昨天于趾琴社長電腦隨機抽。

世界日報 7月30日舉辦的第5場牛年理財系列線上講座-「跨國資產規劃」，昨天在本報舉辦抽獎，由社長于趾琴（見圖）用電腦隨機共抽出10位幸運者，各獲25元Amazon禮卡，將於本周內用電子郵件寄給中獎人。

得獎名單如下： Jerry Yu ，Ding Wu，Lili Chen ，Joice Shih，Lin Zhu， Chun-Heng Liu，Shun Li，Jyy-Chyn Yu，Kate Wu，Vincent Hou。

凡註冊聽講者，就算此場未中獎，名單仍會自動加入年底大抽獎， 年底共會抽 出100元 Amazon禮卡，共12名。

世界日報於2021年共會舉辦8場「牛年理財系列」線上講座，每月一場。第六場講座時間訂8月28日 (星期六 ）上午10時30分舉辦，講題是「房地產投資 管理規劃」。免費參加，現場免費諮詢。

投資房地產對很多人來說都是一項比較穩定的被動投資，尤其是在當下，南加州的房地產市場異常火熱，不少地區的房源，甚至一經推出就會引起哄搶，那麼房地產市場如今的火爆現狀究竟是如何產生的？如何讓房產投資為你創造收益而非帶來稅務壓力？對一個家庭的資產配置來說，房產投資又應該佔有什麼樣的比例呢？節目中將邀請房地產投資、管理方面的專家來為民眾答疑解惑。

有興趣民眾請留意將公布的講員、主講題綱、及註冊聽講連接或QR Code，以便上網註冊、屆時免費聽講。只要註冊聽講，就可再參加該場25元 Amazon禮卡抽獎，共 10名。同時凡註冊聽講者亦會自動加入年底大抽獎。

洛杉磯世界日報今年共舉辦的8場牛年理財講座，總計將送出3200元禮卡。