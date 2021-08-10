超市生鮮活魚從哪來 訪Kent SeaTech養殖場

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華人 喜愛生猛水產，超市餐館都可看到活魚供應，這些活魚怎麼來的？本報獨家深入南加州 最主要的活魚供應商Kent SeaTech水產養殖場，了解市場上的活魚是從哪裡來。

該公司執行副總裁Claudia Kent Hertzog 表示，Kent SeaTech由兩位聖地亞哥州大水產養殖教授Jack Van Olst、Jim Carlberg於1972年創立，1980年水產養殖業者Mike Massingill 加入公司。該公司是世界上第一個成功開發高密度鱸魚養殖技術的，而鱸魚是華人喜愛的養生復元產品，開啟了該公司提供生猛優質活魚、給南加 州亞裔超市和餐飲業。

他說，好水出好魚，該公司位於棕櫚泉附近的160英畝水產養殖場，使用純淨天然地熱溫泉（不是亞洲熟悉的硫磺泉）源自箭頭湖山脈，流經深基岩到達養殖埸地下，打井抽水養魚，是全美最大的溫泉水產養殖埸之一。目前主要生產大嘴鱸、銀花鱸魚、䲞魚、鯰魚、鯉魚、藍鰓太陽魚等。其中銀花鱸魚是由白鱸魚及班紋鱸魚混種改良，更容易飼養，肉質更好。利用先進的科技養殖採用高密度養殖，生產出天然、健康的魚，存活時間更長，外觀更好，比市場上其他養殖魚更大、更健康、更乾淨、味道更豐富。

該公司營運副總裁Wayne Sterud表示，該養殖場有100個直徑40 英尺5萬加侖的圓形混凝土水槽，每個水槽一萬5至2萬尾魚。高密度養殖要確保水中氧氣密度，該公司開發液氧注入系統，加上水車打水，保持水中氧氣最佳密度，從而生產出高質量活魚。為防止意外故障，水車都接上手機通訊，有狀況立刻通知工作人員檢查修復。養殖場附設檢驗室，每日檢驗每個水槽並抽驗魚體，上報政府確保魚及水的健康。

該公司生產經理Frank Valencia表示，生猛味鮮的活魚最後關鍵是將魚送到超市魚缸的速度和效率。 該公司完善收穫活魚流程，確保產品以最佳狀態和質量送達消費者手中。例如魚吃水中自然產生的綠水澡產生土味，上市前7天換到進水量大而排水容易的蓄養池，排淨肚內食物，去除魚的土味。鱸魚比較嬌貴，需要養在加蓋水槽。每天黎明前開始捕魚，經人工水槽中選魚後起重機吊到車上的冷卻純氧井水槽，當天早上7時出發，運輸到洛杉磯。

除了養殖業務之外，該公司有科學團隊及完整的水化學和病理魚類健康實驗室，為 40 個不同國家的政府單位及客戶，提供200多項涉及100多種不同種類的魚、貝類水產養殖研究及諮詢服務，獲得美國商務部先進技術計劃頒發三個獎項，並取得多項水產養殖技術專利。該公司也著重環保，開發水的循環再利用技術，將排放的水重新用於養殖及灌溉農作物，從而保護稀缺的水資源。詳情可上網www.kentseatech.com。