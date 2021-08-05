建材裝修展 廠商及專業買主的交易平台 商機無限
世界日報與華人營建公會攜手，共同舉辦第三屆「建材裝修大展」，提供各種建材製造、代理、經銷的專業平台。
這是洛杉磯地區最具規模的華人建材專業展覽，地點是位於Alhambra市環境優美的Almansor Court會所。活動日期是10月14日星期四和10月15日星期五兩天。
此次世界日報的合作夥伴CACP華人營建公會（Chinese American Construction Professionals），是擁有39年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士。該公會在北加州及賭城亦成立了分會。
本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材裝潢、建材綜合、空間設計裝修、環保綠建材、衛浴廚具等多項領域，也將邀請美國主流廠商加盟，為參展廠商與專業買主，創造最佳的交流機會，世界日報誠摯邀請建材同業共襄盛舉，開創新局，創造龐大商機。
同時，連續兩天的建材講座也涉及了當下熱門話題，如附屬住宅單位增建 ADU、建築規範應用、綠能建築/住宅智慧化、科技訊息、產業趨勢、土地開發程序、地產金融等。幫助帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。
舉辦日期: 2021年10月14日（週四）及10月15日(週五）
舉辦地點:
Almansor Court
700 S. Almansor Street, Alhambra, CA 91801
展會時間: 10:00am-6:00pm (10/14) 10:00am-6:00pm(10/15)
展會場地介紹：「Almansor Court」
位於南阿罕布拉市的高爾夫球場會館，環境優雅宜人，展場備有咖啡及熱茶，同時也開闢洽談專區，提供廠商與買主交流。 活動規劃多場專業講座，商機匯聚效應可期。
招商攤位介紹：
一般攤位$1,200/攤 (早鳥價$1,000/攤)
費用包含:
1)桌子x1(8呎)
2)精美桌布佈置
3)椅子x2
4)特別報導400字加彩色照片(價值$300)
備註: 早鳥價僅限2021.08.31前完成報名繳費,2021.09.01起恢復
原價$1200。
黃金贊助 $3,000
費用包含:
1) 10x10攤位x1 (價值$1200)
2) 精美桌布佈置
3) 椅子x2
4) 活動前廣告放置贊助商版位/品牌LOGO
5) 特別報導1/4版+彩色照片x1 (價值$1200)
6) 報紙1/4頁廣告一次(價值$650)
白金贊助$6,000
費用包含:
1) 10x10攤位x2 (價值$2400)
2) 精美桌布佈置
3) 椅子x4
4) 活動前廣告放置顯著版位/品牌LOGO
5) 特別報導1/2版+彩色照片x1 (價值$2400)
6) 報紙頭版或半頁廣告一次 (價值$1930)
廠商進出場規劃
廠商可於10/14上午6:00開始進場佈置，展會10時正式開始。
10/15下午6時活動閉幕，廠商在下午6:00後自行清離展場。
展場不提供臨時堆放物品服務及空間，活動結束後，參展廠商請將展品及其它物品自行清離展場。
建材展攤位目前還有餘位，歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電咨詢世界日報：323-268-4982轉600。
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