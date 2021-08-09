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Rosalyn陳 提供重新貸款常識

洛杉磯訊

2020延續到今年的房地產榮景，房價節節攀升，讓擁有不動產的人資產水漲船高，帶動了重貸、套現和買投資房的市場。

南加貸款顧問Rosalyn陳表示，根據2021年Attom Data Solution的數據顯示，全美有1780萬有屋族，房屋淨值超過貸款金額一半以上，稱之為Equity Rich。這與2009年的房市泡沫危機後，許多人的房子是Underwater，是兩番不同景象。

Rosalyn陳表示，常見的重新貸款有三種，(1)Rate and Term重貸，拿更低利率或Term由30年縮短到15年。(2)Cash Out套現，利用房屋淨值，套現出來轉投資，付卡債或給房子重新裝修等。(3)從浮動利率ARM轉成固定利率Fixed Rate，鎖住好利率，免除未來利率浮動的風險。

但有幾個容易被忽略的重點：(1)如果你最近才重貸，大部分銀行是需要等6個月的時間才能再做另一個重貸。舉例如在2020年10月時剛做了Rate and Term的重貸，今年想再重貸一次，順便套現金出來做投資，就必須等到2021年4月。(2)一旦進入重貸程序，避免大筆花費，尤其是奢侈型衝動消費，避免工作變動，保持良好Credit，可以讓過程更順利，放款更快速。

2021年已經過了一半，對於後半年，許多經濟學家預測，房屋利率可能會微幅上漲大約0.25%到0.75%，但好消息是從今年7月16日起，Federal Housing Finance Agency免除Adverse Market Refinance Fee。這個Fee對Refi有什麼影響？Rosalyn陳表示，這個 Fee是政府因應COVID-19可能帶來的高失業率及經濟蕭條，而加諸在一般Conforming Mortgage重新貸款的費用，這個費用高達貸款金額的0.50%。有些銀行直接放在手續費，大部分的銀行是微調在利率上，多至0.125%到0.25%左右。所以一般重貸民眾都不曉得這個Adverse Market Fee在去年9月起，已經Baked in在費用或利率中，故免除掉這個Adverse Market Fee對想重貸的人來說，是個好消息。

另想要重新貸款的人，除了貨比三家外，找到信譽良好的貸款銀行，有強大團隊及靈活的貸款方案，可讓你省去貸款過程中的壓力，更順利通過審核。

詳情可電626-201-6354查詢Rosalyn陳，她量身打造重貸、套現、自住、投資、老人反向、大額貸款，提供購屋前貸款預批信，並直接由銀行放款，利率、效率服務一次到位。

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