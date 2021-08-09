加州「普濟手機計畫」 低收入戶免費拿

加州 政府提供18歲以上低收入 居民「普濟手機 計畫」，有白卡或有社安老人金者，也可獲得加州政府免費手機。

普濟手機計畫現提供五寸4G中文智能手機，價值150元或手機sim卡。每月不需付費用、無帳單，每年節省600元或更多。可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可上網每月3GB流量。可以無限免費電中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大、墨西哥。

如果你或家中其他人參加了這些符合條件公共援助計畫中任何一項，就有資格獲得免費手機：有醫療卡MedCal白卡 ；有參加低收入家庭能源援助計畫（LIHEAP）；有聯邦政府補助（SSI）；有聯邦公共住房援助或第8節；有加州聯邦食品券或補充營養援助計畫；婦女、嬰兒和兒童營養補助計畫（WIC）；國立學校午餐計畫（NSL）。

如你家庭沒有參加以上公共援助計畫，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得加州免費手機計畫：1-2人年收入低於27,500元；3個人年收入低於31,900元；4個人年收入低於31,900元；每位附加人員6,900元。

申請人需注意：1.加州政府要求使用者每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格。2.政府條例規定福利每人限一個。3.如申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，再申請低收入免費手機，家裡座機電話會沒有優惠並調整提升到普通正常價格月費。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal正本，或其他公共援助計畫正本，加州ID身份證正本，和社安號最後4個號碼。有白卡，攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點（1）阿市：1413 E Valley Bl, 626-281-8888, Alhambra護照照片和花店 ，168 超市旁。（2）蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park 626-234-8282，626-458-0689世界書局，大中華超市旁。（3）橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989三陽超市旁。（4）聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊，大華超市後面。（5）聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ， 626-280-6088世界書局，順發超市旁。