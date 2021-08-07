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Kudos青少年領袖才能專校 四校區同時招生

【洛杉磯訊】

Kudos青少年領袖才能專校演講辯論課，南加四校區9月11日開課，現正接受報名，在線上進行網路課、或在學校上實體課，將以雙線進行，由學生任選。

成立第十二年的Kudos專校表示，想讓孩子進入常春藤大學或成為未來領袖，均歡迎加入該校全國一流勁旅的行列，接受專業的教導。

Kudos是連續五年贏得全美初中演辯大賽前五名「傑出辯論學校獎」的專校，教師專業熱忱，提升中小學生的溝通力與思考力。凡一年級至八年級的學生都可報名參加。

Kudos說明課程特色：每堂課上台，幫助學生克服恐懼、增加臨場反應、訓練語言邏輯思考力、開發聲音表情及文字闡釋能力。學生將比未經訓練的同儕多數倍的語文表達字彙，變得更大方，說話更有條理與機智，短期大量提高其學業表現，長期讓孩子進入常春藤大學。許多經過Kudos 培訓的華籍學生，已經證明未來絶不只是夢想。

在課程效果上，該校表示，在溝通高手基礎初階班中，全學年33堂課，演講與辯論的教學穿插進行，老師針對十二個全國比賽項目詳加解說規則並作示範，每位學生實際演練，可更了解本身的優缺點。

該校列舉十二個項目中的六項，以及學生經培訓後可得到的益處：1. 即席演講 (Impromptu)，讓學生反應靈敏、口條順暢。2. 幽默詮釋 (Humorous Interp)， 讓學生學會美式幽默、更大方活潑。3. 國會辯論 (Congress Debate)，讓學生學習法案提議、優雅演講。4. 名家演說 (Declamation)，培養學生辭藻大氣、台風穩健。5. 原創議題 (Original Oratory)，讓學生加強說服力、並獨立思考。6.即席辯論 (SPAR)，訓練邏輯思考、說理敏銳。

報名預約及洽詢專線(626) 286-6889 ，(626) 955-2066。或至KUDOS青少年領袖才能培訓專校下載報名表： www.KudosEducation.com。

該校並例舉學生及家長對該校的反饋：包括現於哈佛大學就讀的學生Victor Qin ； 現就讀史丹福大學學生Melinda Guo ；就讀哈佛大學學生Lydia Fraser；以第一名畢業於亞凱迪亞高中，現於紐約哥倫比亞大學求學的Stanley Yu；就讀耶魯大學的學生Melinda Wang 。他們的家長都對能到Kudos上課，學習演講辯論表示感謝。

常春藤 哈佛大學 耶魯大學

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