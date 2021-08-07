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杉釦富提供 高效能遠紅外線溫熱理療產品

【洛杉磯訊】
電熱披肩
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科學研究表明，人體正常體溫下降 1℃，免疫力至少下降 30％。人體正常體溫能夠達到 36.5℃以上，人體的免疫力就會增強 5-6倍。杉釦富公司表示，癌細胞在 35℃的溫度下，增殖最為活躍，當體溫升高至 39.6℃，體內癌細胞無法繁殖。

為何沒有心臟癌及小腸癌？因為所有器官中，心臟及小腸溫度最高，在39-42度。杉釦富公司表示，高效能遠紅外線，意指遠紅外線發射強度達到80%以上，因為光源夠強，才能發揮遠紅外線「穿透」的功能，達到遠紅外線對於身體保健的效果，遠紅外線為太陽光波中的生物能量波，能量溫熱透過電能量轉換產生大量遠紅外線波段-生物能量波，能滲透肌膚骨肉 。能有效促進人體淋巴結及血液的微循環，淨化血液。

因此使用遠紅外線溫熱產品時，對身體所產生之影響可歸納為下列 5 點：可促進身體的新陳代謝；使血管擴張，改善血液循環； 加強抑制病菌之白血球及淋巴球活動；於肌肉中製造對抗疼痛的物質；緩和肌肉及關節之發炎症狀。

高效能遠紅外線的功效：人類之生存，與熱量及溫度有著密不可分的關係。由於年齡漸長所帶來的影響，細胞內產生熱量的能力減退，酵素的運作功能停頓，代謝物的排泄停滯，老化的廢物及有害金屬也開始堆積。該公司說，解決這種狀態的方式就是利用可使細胞活性化的「遠紅外線」，使它和從人體裡放射出來的紅外線產生共鳴。

遠紅外線最常被用於治療疼痛症狀。通常運用於各種神經痛及慢性關節炎、五十肩，有時也用於凍瘡及冰冷症。而對關節有積蓄水份之水液性關節炎，也有很好的療效。遠紅外線有三大特徵，就是放射、深達力、及共振吸收。

杉釦富公司（ShineCo Wellness）專營台灣生產高效能遠紅外線產品，包括免加水足浴桶、背心、理療墊等。詳情可電650-999-0988，1-888-666-6048，或上網至www.shinecous.com訂購。

癌細胞 肌肉 免疫力

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