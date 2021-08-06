最新農業科技 合法大麻種植基地奠基動工

最新農業科技 （AFT M.G ）公司土地

自從加州 休閒用大麻合法化 之後，種植大麻成為熱門新興行業，許多華人也積極投入，加州雖然種植大麻合法化，但法規細如牛毛，錯綜複雜，不少人因此誤蹈法網。

最新農業科技 （AFT M.G ）是極少數克服種種難關取得合法種植大麻執照的公司，日前為其大麻種植基地舉行動土奠基典禮，當地政府代表及投資 者共約五十餘位到埸祝賀。

最新農業科技總經理Jacob表示，該公司總投資額 3570萬，開發了560英畝作為生產基地，為當地提供了2000個工作機會。該公司經過多年多方努力，取得聯邦印地安保留區的合法執照種植大麻，終於可以開始動工投產。

大麻、漢麻的差別

大麻和漢麻都是來自大麻植物，內含大麻二酚（一般稱為CBD）和四氫大麻酚（一般稱為 THC）。大麻中的THC有興奮和止痛的作用，是感冒藥，止痛藥興奮劑的主要原料。而漢麻的定義是必須含有比較多的CBD， 含有0.3% 或更少的 THC才算合法，主要功能是放鬆和止痛功能多。也是在治療癌症時的主要原料，它的葉子和支梗是亞麻布的原料。

加州大麻種植的歷史

董事會代表顧問馬浩人自2005年起研究種植大麻，2010年成立海外華人公會，擔任主席。他表示，大麻種植在加州是1996年開放，主要是藥用大麻以治療為主。當時合法種植藥用大麻有幾種方式，一種需要醫生處方才能種植。一種是政府同意，這種執照非常稀少。另一種是合夥會員制，不以買賣為主，以治療為主。會員中有人會種，有人不會種，因此合夥請會種的會員代種，給會員使用，使用者會員付些工錢給會種的會員，是合法交換。除了以上三種合法種植之外，很多華人或因不瞭解法律規定，也許是為牟高利而冒險非法偷種或在室內種植大麻也就是新聞中常見大麻屋。因為所種大麻不是醫療使用，而很多人被抓，刑期高達25個月。加州直到2016年才通過了休閒用大麻。

法規嚴格容易觸法

馬浩人說，美國的種植大麻法律非常的多，有聯邦法、州法、縣法、市法很複雜。別說種大麻，就是種蘋果也要申報執照，通過政府檢查批准。政府按種植的農作物收取管理費和稅。種大麻、漢麻更需要申報。現在雖然說某個城市或某個州通過法案可以種大麻，有些人以為就可以種了，結果出事了。重要的是一定要種植地的地方政府通過才屬於合法的種植。有些人為了不交這些稅與管理費，也有人辦不了手續，也不想交政府費用，追求獲利，偷偷種，結果犯法了。

也曾經有人在休閒大麻和漢麻開放以後申請種植。漢麻執照比較好申請，就申請了漢麻執照並且進行大面積種植，可是種植以後才發現呢，從德州買的漢麻種子，在德州種植長出來是漢麻，但是到了南加州種植，它的CBD值容意外增高，超過標準，被認定為大麻。到了一年一度檢查的時候，被全部封場，將近400個棚的大麻全被銷毀，甚至把蓋好的種植棚拆掉，損失慘重。

申請合法執照手續繁瑣

如何能拿到政府這個合法的手續呢？當然第一要有地。第二，向政府申請。申請需要經過聽證會和計劃審查的過程和對業主申請人的背景調查，和檢測種植地及環境評估，各方面的安全檢查等等。檢查這種植地裡是不是有什麼不能種的和不能使用農藥，所有檢查都過關才可以申請到政府執照。種植用水及電也都是學問，用的是聯邦水，還是加州水也得搞淸楚。該公司經過種種失敗與嚐試，總算修成正果。

Jacob表示，該公司發現漢麻開放造成售價降低，改申請種大麻的執照，但是很難批准。公司了解有合法種植的執照，才能做得好，做得大，做得長久，在不屈不撓的了解與當地政府無數次協商，經過多年努力，幾經波折，總算申請到合法植執照，可以合法種植。投資人都非常高興。目前該公司也在積極拓展當中，有意投資者可電話洽詢（909）993-4672。