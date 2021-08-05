生計月餅宮廷美味 官網每星期不同特惠

十二小茶月餅

西元1950年即民國39年，高家創始人為了生計而籌立了「生計食品」，負責人高奶奶說：「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計」。靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓台灣 知名的生計食品，一直維持生計到今天。

生計食品在台灣經營了半個多世紀，1981年由第二代來美國 發展傳承，月亮仍然高掛，家依舊團圓。 生計食品不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意，及對團圓的記憶。

再一個月多就是中秋節了，生計正開始接受預訂月餅。生計最暢銷的蛋黃酥，綠豆凸，茶月餅，和月圓中四月餅，今年換了別出心裁的禮盒新設計，巧妙的結合書法與印象派畫風為一體，顏色和圖案簡潔而不失高雅大方，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的好選擇。

半個多世紀前、生計在籌備成立的那時候，中秋賞月很愜意，很悠哉，吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香。家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。高奶奶說：「就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮」。

所以生計來美發展後，因美國地域遼闊，華人 散居各地，生計表示，他們也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，來烹製各類月餅，服務全美華人，以表達他們真誠的心意與思念。

在美國本地製作的「生計月餅」，秉持一貫慎選食材，嚴謹手工、將精心烘焙的宮廷美味月餅，於中秋之際推出。當年，生記由高家重金禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，交接傳承至今。

台北的生計，以道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，聞名台灣。美國的生計，一樣從嚴格挑選食材開始，到餡料、餅皮，均以衛生安全原則，通過加州政府與聯邦食品檢驗局之檢驗，特別是鹹蛋黃，亦完全符合USDA衛生標準。

即日起至10月10號期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。詳情可至生計官網www.shengkee.com，或去電總公司查詢415-468-3800，總公司地址在201 South Hill Drive, Brisbane, CA 。