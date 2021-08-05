我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

生計月餅宮廷美味 官網每星期不同特惠

【洛杉磯訊】
十二小茶月餅
十二小茶月餅

西元1950年即民國39年，高家創始人為了生計而籌立了「生計食品」，負責人高奶奶說：「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做，生計是一輩子的事，是我們一輩子的生計」。靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓台灣知名的生計食品，一直維持生計到今天。

生計食品在台灣經營了半個多世紀，1981年由第二代來美國發展傳承，月亮仍然高掛，家依舊團圓。 生計食品不變地傳遞對朋友的情意，對家人的心意，及對團圓的記憶。

再一個月多就是中秋節了，生計正開始接受預訂月餅。生計最暢銷的蛋黃酥，綠豆凸，茶月餅，和月圓中四月餅，今年換了別出心裁的禮盒新設計，巧妙的結合書法與印象派畫風為一體，顏色和圖案簡潔而不失高雅大方，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的好選擇。

半個多世紀前、生計在籌備成立的那時候，中秋賞月很愜意，很悠哉，吃過了晚飯，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐，點上蚊香。家人鄰居泡壺茶配著月餅，大夥兒東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。高奶奶說：「就算外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮」。

所以生計來美發展後，因美國地域遼闊，華人散居各地，生計表示，他們也只有借著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，來烹製各類月餅，服務全美華人，以表達他們真誠的心意與思念。

在美國本地製作的「生計月餅」，秉持一貫慎選食材，嚴謹手工、將精心烘焙的宮廷美味月餅，於中秋之際推出。當年，生記由高家重金禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，傾囊相授的獨門點心製作技術，交接傳承至今。

台北的生計，以道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，聞名台灣。美國的生計，一樣從嚴格挑選食材開始，到餡料、餅皮，均以衛生安全原則，通過加州政府與聯邦食品檢驗局之檢驗，特別是鹹蛋黃，亦完全符合USDA衛生標準。

即日起至10月10號期間，生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。詳情可至生計官網www.shengkee.com，或去電總公司查詢415-468-3800，總公司地址在201 South Hill Drive, Brisbane, CA 。

蛋黃酥十二粒裝
蛋黃酥十二粒裝

美國 台灣 華人

上一則

加州撥款2100萬 蓋谷建可負擔住宅 可望緩解街友問題

下一則

好康報您知

延伸閱讀

千年之約

千年之約
100磅稀有深海魚 沖上俄勒岡海灘

100磅稀有深海魚 沖上俄勒岡海灘
情人節

情人節
第一本課外書

第一本課外書
魚

政治護航國產疫苗反害之 不如讓科學說話

政治護航國產疫苗反害之 不如讓科學說話

熱門新聞

暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件