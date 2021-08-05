西來大學工商管理系招生 8/23開學

洛杉磯西來大學(University of the West) 秋季課程將於8月23日開學，工商管理系積極招生 中。

工商管理系設有學士、碩士、碩士後，重點培養面向社會、面向市場以及面向未來所需的各類工商管理專業人才。大學部設有會計學、市場學、電腦資訊技術、國際商務等專業，工商管理碩士有數據分析、電腦資訊技術、國際金融、國際商務；以及非營利組織管理等專業。 Post-MBA 「碩士後班」招收具有管理或相關專業碩士學位的學生。

西來大學是一所現代化、標準的美國 私立大學，創校30年，融合東西文化優點，小而精緻。該校擁有美國西部大學聯盟（WASC）認證，提供學士、碩士、博士及證書課程，包括工商管理STEM學科。提供國際學生I-20的西來大學受到國際學生青睞的主因包括：優惠的學費、小班制且高品質的教學、豐厚的獎助學金、方便安全的宿舍；以及環境清幽的校園。

西來大學另外也設有心理學系 (學士、 碩士) , 宗教系 (碩士、博士) , 佛教宗 教 / 佈道師 (Chaplaincy) 系 (碩士、博士) , 英語系 (學士、ESL、英文教師證書) ，人文與通識教育系 (學士、GE課程) 。

西來大學秋季學期已恢復正常上課，並積極、細緻、全面地做好各種防疫工作，保護師生、員工的健康和安全。聯繫電話(855) 468-9378，傳真(626）571-1413，網址www.uwest.edu，校址在1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770。