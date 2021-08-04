華明勝律師談購買工傷賠償保險

政府制定勞工賠償法，是為了員工在工作 受傷發生時，保護員工和雇主。有工傷賠償保險 的保護非常重要，因此法律要求任何擁有一名或多名雇員的企業，都必須購買工傷賠償保險。

華明勝律師事務所表示，不購買工傷賠償保險，可能導致巨額罰款和刑事訴訟，甚至可能入獄。如果企業不為雇員購買工傷賠償保險，在工作中受傷的任何雇員，可以起訴企業要求賠償。

該律師事務所表示，但是怕公司疏忽，沒有為雇員提供法律要求的工傷賠償保險，如果雇員在工作中受傷，仍然可以申請工傷賠償福利 津貼，而無需向法院起訴公司。受傷工人如果發現雇主在他們受傷時沒有工傷賠償保險，可以通過無保險雇主福利信托基金(UEBTF)提出工傷索賠，該基金由加州工業關係部主任辦公室管理。

但通過UEBTF申請工傷賠償福利津貼，與通過保險尋求工傷索賠不同。該律師事務所說，UEBTF索賠更為複雜，可能需要執行更多操作，才能確保獲得福利。經驗豐富的工傷賠償律師事務所，可以幫助你確定雇主不提供工傷賠償保險是否違法，如果是則需要通過UEBTF尋求賠償。

不去考慮雇主是否恰當地提供工傷賠償保護，受傷工人要頭疼擔憂的事情也夠多了。他們就應該把主要精力，放在身體的康復及如何重返工作崗位，而不是工傷索賠的進展。華明勝律師事務所表示，可幫助受傷的工人尋求賠償，無論是否有保險，受傷工人也應該受到保護，他們提供免費諮詢，並且保證不獲得賠償，不收取任何費用。如有法律問題，可電華語專線626-263-6196或626-282-6868 查詢。