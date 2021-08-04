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速勝貸款 協助購屋者一周買到滿意屋

【洛杉磯訊】

速勝貸款（IBIS Financial Corporation)推出自住或投資屋，不查收入貸款優惠方案後受到歡迎，現為了讓購房者能搶到滿意的房子， 可幫購房者預墊現金， 讓購屋人士一個星期買到滿意房子，再按照購房利息優惠重貸。

速勝貸款表示，3個月之內重貸， 不算Refinance OR Cash Out，查收入15年 固定最低利率1.875 Apr 1.99起，30年 固定最低2.5% APR， 2.75% 計畫無手續費。不查收入3.25起，APR 3.5%，30年固定。

如急需資金周轉，速勝貸款也有一周放款產權抵押貸款、免估價服務。第一順位7.99 %至10 % ， LTV up to70 %， term 1個月至2年 。 第二順位 10.99 %至12 %。

另外提供公寓，倉庫，購物中心，辦公樓，土地 貸款。 重貸，套現 均可。十年固定，利息3.5起。商業SBA Loan，建築貸款。

另有意瞭解該公司Program 的地產經紀，以及想加入的Loan Processor 也可電話洽詢，電話626-620-3818，地址77 Las Tunas Dr., Suite204, Arcadia。

貸款 投資 利率

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