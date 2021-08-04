湖南菜館喜湘禦 憑剪報每桌贈菜一份

東安雞

湘菜，亦稱湖南菜，是中國 八大菜系之一，因此於海外，湘菜被視作中國菜的代表之一。一家傳承了傳統湘菜手藝的湖南菜館「喜湘禦」，最近喬遷新址，8月分試營業中，凡持此文剪報，每桌可贈菜一份。試營業期間更有大力優惠，可於店內現場領取。

「喜湘禦」王老板繼承他父親的湘菜手藝、並發揚至洛杉磯 。出自王老板之手的幾道名菜，突顯了其家傳湘菜的特色：

1. 嚴格選料-「東安雞」。王老板每天親自去挑選當日土雞，肥瘦適中，勻稱切塊，配以傳統的炒至熬燉烹調。雞肉香辣椒麻，肉質軟糯酥嫩，肉爛脫骨又Q彈十足。

2.刀工精細 -「衡州脆肚」。衡州脆肚將湘菜刀工精細的特點，薈萃於此道菜中，不僅配料中丁、片、塊、條、茸、末、花樣樣齊全，作為主料的脆肚，刀工更是一絕。出盤後的肚絲呈現均勻的一厘米寬盤絲，沿紋理自然圈卷。入口後香辣筋脆，越吃越辣，越辣越香，越香越下飯。

3. 入味、透味、本味 -「農家一碗香」。湘菜烹飪中，每一種食材都有其獨特的味道，製作菜肴則要讓這些味道融合，成為菜肴本身獨特的味道。有味使之出味，無味使之入味。農家一碗香就體現了入味的特色。雞蛋 ，春筍，五花肉，豆幹，芹菜，紅甜椒等，所有材料在油鍋內完成味道的彼此吸收，點睛的一點鹽，糖和醬油，將所有味道恰如其分的中和混搭出一盤「湖南土菜」，美味十足香濃四溢。

喜湘禦地址在8450 Garvey Ave, Rosemead, CA，電話 626-285-2966。