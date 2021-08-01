線上升學講座，醫學院、法學院、商學院申請的培训重點

學生通過大學學習，對個人發展和職業追求越趨清晰，甚至不少學生在高中就已立下志向，要成為特定領域的專業人士。無論是為了提升就業競爭力，還是將來創業儲備，大學本科畢業後，申請專業學院或研究學院是不少學生的選擇。

醫學院、法學院、商學院、工程學院等，專業學院及專科研究學院，都是為社會輸送專業人才，越是頂尖的學校，教學資源和發展機會也越優厚，讓學生有更好的職業起點。當然學校對學生的專業能力考核也更全面，更嚴格，而不只是單靠分數。學生要在申請時能匹配學校需求，必須在大學第一年開始規劃準備，有計劃地培養專長，有目標地尋找實踐項目。線上講座詳細講解，幫助學生盡早規劃，微信 uscollegesuccess獲取Zoom鏈接。

1、【8月21日 週六下午1點】中文

*法學院、商學院、研究學院，各自考核的專業重點

*專業學院、研究學院的申請規劃

2、【8月21日 週六下午1點30分】英文

*成功申請醫學院，3大專業重點

*建立醫學專長早準備，重規劃

*申請案例分析

主講人陳肇新醫學博士，畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，擁有多年從醫及升學 顧問經驗，更獲得行政策略管理碩士（MBA）、法律碩士（MDR）、醫療管理碩士（MPH），組織發展管理學碩士（MSOD）多個學位。曾擔任UCLA 醫學院臨床教授，同時參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生辦公室審核及面試 工作。多年來一對一輔導學生，制定升學培訓計劃，指導申請研究項目，輔導申請文章及面試，大大提高學生錄取機會。咨詢626-826-2833。