非盈利兒童醫院Shriners 華埠建新診所

南加州 Shriners兒童醫院（Shriners Children's South California）與加聯泰平醫療網合作在洛杉磯中國 城原協和醫院成立一家新的專業兒科護理診所提供兒童整形外科和整形重建手術診療。這是Shriners兒童醫院自2017年搬遷至巴沙迪那新址後再次回到洛杉磯市為社區兒童提供需要的醫療服務。

該院的行政總監Christopher Dougherty表示對位於洛杉磯市中心的Shriners兒童診所的成立及將為患者和家庭提供便利的醫療服務感到興奮。也感到很榮幸透過該診所與加聯泰平醫療網的合作。每週五將有兩位兒童專科醫生到新診所看診。其中一位是Selina Poon（潘昭穎）Shriners兒童醫療中心的兒科整形外科醫生，出生於香港，九歲隨父母移民南加州，大學期間到中國學習中文，會説粵、國、台語。畢業於柏克萊加大，後到USC學習稅法之後到杜蘭醫學院（Tulane Medical School）並在德克薩斯州休斯頓貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）完成骨科外科住院醫師培訓，並在紐約哥倫比亞大學完成了小兒整形外科研究。是北美兒科骨科協會、美國骨科醫師學會的活躍成員。專精早發性脊柱彎曲、脊柱畸形、肢體畸形和馬蹄內翻足等。她選擇脊柱外科是可因為進到手術室時對於設備感到非常好奇，也很喜歡挑戰複雜的脊椎骨科手術。她感謝家長的信任將最寶貴親屬交給她醫治。五年前加入Shiners兒童醫院，因為曾在該院受訓倍感親切，也因緣際會受邀加入南加Shriners兒童醫院，最高興的是她的父母可以就近探訪。

潘醫師表示，Shriners兒童醫院全球有22家醫院，無論兒童是否有能力負擔醫療費用，都會全心全力的治療這與他的個人理念完全符合能夠來到這裡任職她感到非常榮幸。Shiners兒童醫院擁有聖蓋博谷區為一的一台3D X光掃描機，是她最喜歡的「玩具」對病情診斷有非常大的幫助。該院也進行病例研究，需要與院內、院外的醫生探討病例，對醫療科技有非常大的幫助。

另一位會到新診所駐診的是中心唇裂計劃副主任姚楷南（Caroline Yao）。姚醫師的父母來自台灣，她在麻薩諸塞州長大，哥倫比亞大學完成內科及外科學位，之後在南加大 凱克醫學院完成整容手術認證，並獲得波士頓兒童醫院完顱面外科研究金。專業領域包括唇裂，隆鼻，耳朵畸形，眼底畸形，（咽喉功能不全）語音改善手術，燒傷，巨大痣和半面巨大兒童等。

加聯泰平醫療網醫療總監朱宏仁醫生表示，該醫療網之前接手原中國城的協和醫院，現提供泌尿科，心臟科診治，仍有很多空間可以利用。該醫療網接受加州白卡，包括兒童病患，專精兒童專科的華人 醫生比較少，而Shiners 是國際有名的優秀兒童專科醫院，又有傑出的華人醫生，對於服務病患及社區的熱誠一致，雙方一拍即合，展開合作項目。該診所地址：531 W. College Street, Los Angeles, California 90012。有需要Shriners兒童醫學中心專業醫療協助可電1-888-486-KIDS洽詢。

Shriners兒童醫院（Shriners Children's），為501(c)(3)非營利組織，依靠捐助者的慷慨解囊營運，通過創新兒科專業護理、世界一流的研究和出色的醫學教育為患有骨科疾病、燒傷、脊髓損傷和唇齶裂的兒童提供高級護理來改變病患及其家人的生活，無論家庭的支付能力如何，都提供所有護理和服務。更多信息可到shrinershospitalsforchildren.org查詢。