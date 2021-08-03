FivePoint Valencia 新屋持續熱銷

FivePoint Valencia

位於洛杉磯 Santa Clarita Valley地區，新規劃社區 FivePoint Valencia （見圖）的首批新屋銷售快速。出於施工期間的安全原因，Valencia尚未向公眾開放，但指定建商可以提供私人VIP參觀。

現在Valencia出售的首批新家居選擇之一是 KB Home 的 Clover 系列。要了解有關這些新房可訪問 www.kbhome.com 或電 888-524-6637。

Lennar在Valencia推出了幾個新的家居系列，並提供VIP私人參觀。可訪問 www.lennar.com 或電 888-216-2494預約看房。

Toll Brothers將為Valencia社區帶來豪華設計的Skylar系列。獲取詳情和更新可電844-700-8655，或訪問www.tollbrothers.com。Valencia著名的建築商還包括 Richmond American Homes。

訪問 www.valencia.com並註冊，以獲取有關新房和 FivePoint 即將推出的迎賓中心的及時更新。在Valencia的 Facebook 頁面上可與其他買家互動：Facebook.com/ValenciaCalifornia。

目前在售房屋起價40萬美元，戶型面積從 720 至 3,402 呎不等。建築設計風格新穎獨特，包括獨棟和聯排、多功能佈局、室內外兼具的生活空間。定製選擇更為買家打造適合的新屋。

Valencia廣闊的社區擁有多個公園；老少咸宜的各種活動設施；獨特的微景觀；適合遠足和騎行的小徑；以及社區電動車道。一些步道與洛杉磯縣廣闊的徒步網絡相連接。輕型商業用途也包括在社區的規劃之中。

新社區的小學生可以在Saugus學區 或Newhall學區讀書，年齡稍大的學生可在William S. Hart區就讀初中和高中。

商店、餐飲和休閒處所都離家很近，毗鄰I-5公路使其交通便捷抵達辦公區。FivePoint是一家加州 的公司，以將住宅，商業，零售，學校，休閒娛樂場所和公共設施的無縫融合而著稱。詳見www.fivepoint.com。