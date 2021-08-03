我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

FivePoint Valencia 新屋持續熱銷

【洛杉磯訊】
FivePoint Valencia
FivePoint Valencia

位於洛杉磯Santa Clarita Valley地區，新規劃社區 FivePoint Valencia （見圖）的首批新屋銷售快速。出於施工期間的安全原因，Valencia尚未向公眾開放，但指定建商可以提供私人VIP參觀。

現在Valencia出售的首批新家居選擇之一是 KB Home 的 Clover 系列。要了解有關這些新房可訪問 www.kbhome.com 或電 888-524-6637。

Lennar在Valencia推出了幾個新的家居系列，並提供VIP私人參觀。可訪問 www.lennar.com 或電 888-216-2494預約看房。

Toll Brothers將為Valencia社區帶來豪華設計的Skylar系列。獲取詳情和更新可電844-700-8655，或訪問www.tollbrothers.com。Valencia著名的建築商還包括 Richmond American Homes。

訪問 www.valencia.com並註冊，以獲取有關新房和 FivePoint 即將推出的迎賓中心的及時更新。在Valencia的 Facebook 頁面上可與其他買家互動：Facebook.com/ValenciaCalifornia。

目前在售房屋起價40萬美元，戶型面積從 720 至 3,402 呎不等。建築設計風格新穎獨特，包括獨棟和聯排、多功能佈局、室內外兼具的生活空間。定製選擇更為買家打造適合的新屋。

Valencia廣闊的社區擁有多個公園；老少咸宜的各種活動設施；獨特的微景觀；適合遠足和騎行的小徑；以及社區電動車道。一些步道與洛杉磯縣廣闊的徒步網絡相連接。輕型商業用途也包括在社區的規劃之中。

新社區的小學生可以在Saugus學區或Newhall學區讀書，年齡稍大的學生可在William S. Hart區就讀初中和高中。

商店、餐飲和休閒處所都離家很近，毗鄰I-5公路使其交通便捷抵達辦公區。FivePoint是一家加州的公司，以將住宅，商業，零售，學校，休閒娛樂場所和公共設施的無縫融合而著稱。詳見www.fivepoint.com。

洛杉磯 學區 加州

上一則

夏日體驗 大莊家星級玩樂及戶外休旅

下一則

大熊湖200年老松樹 被雷劈成兩半

延伸閱讀

法拉盛獅子會 周經皓接掌

法拉盛獅子會 周經皓接掌
李凱健初選勝利 答謝華人義工

李凱健初選勝利 答謝華人義工
聯邦驅逐令到期 社區組織協助申請租金減免

聯邦驅逐令到期 社區組織協助申請租金減免
封面故事／環保尖兵陳美帆 喜歡寫作跟著時事走

封面故事／環保尖兵陳美帆 喜歡寫作跟著時事走
洛杉磯學區師生 開學後每周檢測新冠

洛杉磯學區師生 開學後每周檢測新冠
河濱縣學區前副總監 貪污260萬元認罪

河濱縣學區前副總監 貪污260萬元認罪

熱門新聞

非裔男在紐約曼哈頓華埠當街大喊歧視華裔言論，遭華人群眾一拳歐倒在地。（取材自臉書）

世界晚報／非裔高呼「傻X中國人」遭華男一拳打倒

2021-07-26 21:21
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20
南加一家餐廳只允許未接種疫苗的顧客進入。（unsplash.com）

南加一家餐廳一意孤行 只許未接種疫苗者堂吃

2021-07-26 16:34
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」