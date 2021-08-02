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St. Jude兒童醫院癌症患者 擔綱Inspiration4任務

【洛杉磯訊】
29 歲的 Hayley Arceneaux將成為第一個進入太空的兒科癌症倖存者。
29 歲的 Hayley Arceneaux將成為第一個進入太空的兒科癌症倖存者。

 Inspiration4是全球首個全民用太空飛行任務 ，日前安排機組員採訪。今年九月，29 歲的 Hayley Arceneaux將成為第一個進入太空的兒科癌症倖存者、和最年輕的美國人。這一切都是為了提高人們對 St. Jude Children's Research Hospital 、這一所兒童研究醫院的認識和支持。

Inspiration4 是由指揮官 Jared Isaacman 領導的世界上第一個全民用太空飛行任務。38 歲的 Isaacman 是 Shift4 Payments的創始人兼執行長，也是一名卓越的駕駛員。他將四個席位中的兩席捐贈給 St. Jude，目標是在2022年前籌集2億美元，用於研究和治療兒童癌症和其他危及生命的疾病。

Isaacman 已承諾提供1億美元用於拯救全球更多的兒童。

名為 Inspiration4 的任務確認了四名機組人員的使命，被命名為希望的任務席位給了Hayley Arceneaux。Isaacman 則出任代表著領導力的任務席位。

Hayley Arceneaux 十歲時就在 St. Jude 醫院接受了骨肉瘤的治療。當時她假裝很生氣，實際上很害怕，因癌症對她來說似乎是一個死刑判決，但當一進入St. Jude的大門，一切都改變了，她感受到希望、樂觀，終度過難關。目前，她任職St. Jude醫生助理，並將擔任 Inspiration4 隊員們的醫療人員。

該項任務是人類幫助地球上兒童的一項事業，將是平民首次參與特定任務而進入軌道。可上網 www.Inspiration4.com 瞭解詳情。

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